6/1盤中熱門焦點股

今（6/1）日盤中熱門焦點股摘要，僅供參考：

（1）華新擬投資歐洲不銹鋼廠 激勵股價漲逾5%

電線電纜及不銹鋼廠華新麗華昨天宣布，將取得歐洲不銹鋼棒及盤元領導廠商Cogne Acciai Speciali（CAS）公司70%股權，帶動今天盤中股價大漲5.83%，來到新台幣49.85元，今年來上漲超過88%。

華新5月31日最後一盤爆大量翻黑，市場解讀外資當中的被動式基金，因應指數編纂公司明晟MSCI調整台股成分股權重，在生效日最後一盤對敲，以符合權重，造成股價收盤由紅翻黑。

5月31日台股收盤後，傍晚華新董事會通過投資Cogne Acciai Speciali案，盼成不銹鋼棒及盤元龍頭，也讓今天股價帶量大漲，今年以來上漲幅度超過88%。

華新指出，Cogne Acciai Speciali為歐洲的賓士、BMW等汽車品牌供應商，獲得不少知名車廠的認證，也盼能提供華新不銹鋼認證經驗。（中央社）

（2）聯詠、矽創、天鈺等5檔驅動IC 報復反彈大吐悶氣

驅動IC族群今漲勢齊整，表現令人眼睛為之一亮。包括聯詠、矽創、天鈺、晶宏與敦泰等都步強勢反彈，其中天鈺還一度高掛漲停板。

驅動IC在今年首季普被外資點看淡，股價多回檔已深，但挾首季業績大好，與第二季仍可望穩於歷史原期，而且工控、車用等市場需求仍強勁，係類股波段行情值持續誘因。

據業內整理驅動IC相關基本面如下：聯詠(3034)結算2021年度EPS 63.87元；擬配息51.5元，今年首季EPS 18.3元，較去年期EPS 9.66元大幅成長。敦泰(3545)結算2021年度EPS 30.23元；擬配息15.71元，今年首季EPS 3.57元，較去年同期EPS 4.24元衰退。

另外，天鈺(4961)結算2021年度EPS 33.83元；擬配息17元，今年首季EPS 8.11元，較去年同期EPS 4.78元大幅成長。矽創(8016)結算2021年度EPS 50.03元；擬配息32元，今年首季EPS 11.82元，較去年同期EPS 6.55元大幅成長。（工商時報 數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電(2330)：昨日強拉尾盤大漲13元，今早開低10元為550元，回落至季線之下，盤中向季線靠攏中。

2.華新(1605)：MSCI季度調整成分股，昨蹲今跳，早盤大漲約5%再創高。

3.聯發科(2454)：股東會通過每股73元現金股利，長期營運依舊樂觀，股價震盪翻紅力守900元。

4.長榮(2603)：預期下半年「縱有通膨戰事擾，全年營收仍看好」，股價止跌開高。

5.怡利電(2497)：車市逐步增溫，股價續漲逾4%創短期反彈新高。

6.聯電(2303)：第二季營收將再創高，外資續大買，股價穩漲再創反彈新高。

7.台塑(1301)：油價力守高點，報價看漲，股價開高逾1%。

8.慧洋-KY(2637)：周二BDI指數挫逾3周新低，但海岬型運費指數(BCI)止跌轉漲2.9%，股價再攻百元。

9.元太(8069)：里昂證券初評「買進」，推測合理股價260元，晨盤逆勢強彈3%，站穩五日線。

10.神準(3558)：4月EPS 0.74元年增翻倍，Q2營收再拚新高，晨盤亮燈觸頂，逼近前高219元。

11.紘康(6457)：電動車、混合能源車需求大幅增加，卡位電池管理系統（BMS）晶片市場，強漲漲停。

12.三福化(4755)：半導體需求升溫，搭配新產加持，營運持穩看好，獲法人偏多操作，盤初帶量觸漲停，再寫天價226.5元。

13.上銀(2049)：工業自動化前景蒙塵，遭瑞銀證降評至「中立」，推測合理股價對半砍至240元，惟股價跌深，早盤反彈近5%，重返季線。

14.上海商銀(5876)：獲外資及投信連4買相挺，早盤逆勢走揚2%，力拚前高51.9元。

15.晉弘(6796)：智慧醫療新兵今以每股46元上市，早盤強勢大漲18%，歡慶蜜月行情。

16.聯發(1459)：獲外資連買相挺，連兩日放量攻頂，功克半年線。

17.虹堡(5258)：營運續強帶動今年高成長，外資持續買超逾千張，早盤漲停雖打開，仍有9%以上漲幅。

18.鈺齊-KY(9802)：4月營收創同期新高，隨著全球疫情解禁，市場期待5月成績，早盤上漲約4%。

19.AES-KY(6781)：布局四輪電動車市場，獲利穩健增長，多方有信心，早盤走高2%。

20.飛宏(2457)：充電樁產品下半年有望放量起飛，早盤量價齊揚突破盤整區間，一舉突破前高壓力並創一個多月高點。

21.昇貿(3305)：市場需求看法樂觀，外資接連買超3日，早盤上跳突破70元。

22.五福(2745)：台灣下半年有望逐步解封，早盤上攻50元之上創新高。

（時報資訊 沈培華）

（4）晉弘掛牌首日 蜜月行情甜

生醫類股今日再添新兵，首家智慧醫療股公司晉弘(6796)今日以每股46元掛牌，挾著傷口照護產品及拋棄式鼻咽內視鏡下半年可望在台、美取證，今日最高衝至54.8元，漲幅在17%以上，蜜月行情甜滋滋。

晉弘主力產品五官鏡市場將繼續拓展，傷口照護產品及拋棄式鼻咽內視鏡今年下半年度可望在台美取證，法人樂觀預期，今年度營收目標盼能維持以往2~3成的成長。

晉弘在2020年與客戶共同開發的拋棄式鼻咽內視鏡，2022年初已經進行全球送樣，今年下半年可望取得美國及台灣許可，鏡頭模組則預計未來兩年貢獻營收，搶攻龐大的拋棄式內視鏡市場。

晉弘的糖尿病視網膜病變診斷輔助分析軟體(AI-DR)是全球唯一能五分期糖尿病視網膜病變軟體，協助非眼科醫師的醫護人員做出更精確的轉診判斷和建議，目前已取得台灣TFDA的醫療器材許可證，並同步展開泰國FDA、日本PMDA的取證作業。（時報資訊 郭鴻慧）

（5）衝EV、半導體、低軌衛星 鴻海展笑顏

鴻海（2317）今持穩攻高，無畏勢拉回整理，早盤以來開低震盪走高，再改寫去年8月以來新高價，迄上午11：42的市價暫報115元，上漲1.77%，表現不錯。

鴻海31日召開股東會，鴻海董事長劉揚偉宣誓未來3年將聚焦於電動車、半導體以及低軌衛星產業，逐步落實集團「3+3」新事業布局，至於先前預告的「2025年毛利率攻10％」的目標仍有效。

鴻海集團積極展開轉型，「3+3」發展策略成為最高指導原則，布局成果也將陸續呈現。劉揚偉指出，除了關鍵的晶片產能已依需求逐步擴增，車用半導體開發也是持續聚焦的重點；此外，鴻海研究院也持續投入未來5到7年的次世代技術，這會是鴻海長期發展半導體的重要力量。

劉揚偉指出，鴻海獨創的BOL（Build-Operate-Localize）商業模式，可以創造集團、所在國家以及客戶的三贏局面，鴻海集團已經成功得到許多EV、半導體合作方的認同，未來將持續依循BOL模式，擴大合作區域及夥伴。

此外，由鴻海提出的「永續經營＝EPS+ESG」理念，也在持續發酵中，劉揚偉強調，企業在追求EPS極大化的同時，也要持續地善盡社會責任，今年鴻海分別在環境、社會、公司治理三個領域，一共提出6項永續策略及32項永續目標，都是集團未來推動ESG的重要指引。

展望未來三年，劉揚偉重申，鴻海集團「3+3」產業將專注於電動車、半導體以及新世代通訊領域。劉揚偉預告，鴻海將逐步落實全球整車製造產能，關鍵零組件以及軟體的布局，同時也會搭配整車進度，逐步落實，目標在2025年全球市占達到5％，電動車產業營收規模達1兆元，以及每年電動車出貨50到75萬台。

此外，鴻海集團各個半導體專案也將陸續開花結果。包括MCU、OPA LiDAR、1200V/800A功率模組將在2024年量產，以及1200V SiC元件將陸續用於集團車載充電器、充電樁與直流變壓器等。目標在2025年，車上所使用的小IC，都可以有鴻海自有的方案提供客戶選擇，成為首家提供不缺料供應能力的EMS廠、與車用次系統廠。（工商時報 鄭淑芳；工商時報 數位編輯）

（6）法人低接意願濃厚 胡連臉色紅潤

美系特斯拉之電動車大廠上海廠區復工，為胡連(6279)5月營收挹注動能，雖然上海及昆山全面復工，但仍有部分大城市因疫情未止封城，胡連表示，第2季營運可望比去年同期好，但能否優於第1季仍待觀察。

不過，亞系外資日前評估報告維持胡連「買進」評等，刺激該股連續兩個交易日穩步反彈，盤中迄上午11：46市價暫報130元，上漲3.17%，相較大盤下挫約70點之表現仍可圈可點，也顯示逢低被有心人照拂值追蹤。

大陸上海及昆山因疫情趨緩全面復工，美系電動車大廠上海廠區也加速復工，胡連近期接獲美系電動車大廠急單，數量較上月倍增，為胡連5月營收增添動能。

胡連表示，近期工廠生產一切正常，客戶也逐步復工中，唯受大陸當地疫情未止，仍有部分地區封城，致使物流交貨不順暢，預估第2季營運可望比去年同期好，但能否優於第1季仍待觀察。

胡連第1季每股盈餘為2.07元；亞系外資最新報告指出，由於台灣新工廠提前啟動，銅成本增加和額外採購費用，大陸供應鏈可能持續中斷，2022年/2023年EPS下調25%/15%，維持胡連「買進」評等，但目標價由170元下調至135元。（時報資訊 張漢綺）

（7）強者恆強！4檔MOSFET喜迎轉單潮

MOSFET喜迎轉單潮，短多攻勢呈現強者恆強格局。周三（6/1）富鼎開高攻高，高掛漲停板；另外，大中、反克森與杰力等也都無畏盤勢於季線關卡前拉回整理壓力，同樣笑逐顏開。

國際IDM大廠搶攻第三代半導體商機，擴大將MOSFET產能移轉至第三代半導體市場。法人看好尼克森、杰力、大中及富鼎等台灣MOSFET供應鏈，可望搶下國際IDM大廠的轉單商機，也注意到功率半導體晶圓廠漢磊及嘉晶等概念股，搭上這波第三代半導體需求，接單動能逐步放大。

隨著5G、電動車及工業等終端市場大規模成長，碳化矽（SiC）及氮化鎵（GaN）等第三代半導體市場，成為未來功率半導體的新商機，意法半導體、瑞薩及英飛凌等國際IDM大廠，逐步擴大擴增第三代半導體產能，導致國際IDM大廠的消費性MOSFET產能不斷縮小，也讓台灣的MOSFET廠，擴大搶下從國際IDM大廠的移轉訂單。

法人指出，尼克森、杰力、大中及富鼎等MOSFET廠，近年來於半導體產能全面吃緊潮中，陸續拿下不少轉單，隨著國際IDM大廠不斷壓縮消費性MOSEFT產能，台灣MOSFET廠有機會拿下更多移轉訂單。

市場專家表示，MOSFET主要投片量產的8吋及6吋晶圓，目前的代工產能來看，有機會一路維持吃緊到2023年，加上國際IDM大廠逐步移轉消費性MOSFET產能至高階市場，這波MOSFET市場的需求，短期內仍將維持目前的火熱現狀。

其中，杰力、大中及富鼎等MOSFET廠，受惠產能吃緊，產品單價維持在高檔，加上訂單滿手，2022年前四月繳出歷史同期新高的亮眼成績。法人強調，雖然消費性筆電放緩，不過MOSFET供給仍相當吃緊，且商用及電競筆電需求依舊相當強勁，看好MOSFET廠第二季營運仍有機會持續攀升，下半年訂單亦有望再成長，全年營運可望繳出歷史新高的成績。

此外，因第三代半導體市場後續需求，有望大幅成長，漢磊、嘉晶等功率半導體廠，也開始搶進碳化矽、氮化鎵等相關市場。法人指出，漢磊、嘉晶目前訂單動能，有機會一路衝到年底，目前不論車用電子、5G及太陽能等終端市場，也開始擴大使用第三代半導體，預期2023年之後的接單表現，可以一路放大成長。（工商時報 蘇嘉維；工商時報 數位編輯）

延伸閱讀

驚！外資狠砍這3檔PCB股4成目標價

5G性價比高 存股族愛這兩檔2檔ETF

法人估今年EPS拚1.66元 外資回補第一金

季底作帳 17檔集團股點火

MSCI點名 華新等6檔創天量 這檔衝漲停