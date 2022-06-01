權王軟腳 電機電纜航運帶頭衝 28檔嗨漲

台股加權指數1日開低在16,718.91點，權王台積電（2330）開低在550，較前一日下跌10元，晶圓代工二哥聯電（2303）及IC龍頭設計股聯發科（2454）走勢亦疲弱，壓抑指數表現，但中小型股相對活潑，包括車用電子、台積電概念，持續上攻，但仍以下跌作收。

台股今（1日）加權股價指數收盤報16,675.09點，跌132.68點，跌幅0.79％，成交量為2,528.53億元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計上銀 （2049）、倫飛 （2364） 、旺玖（6233）、百徽（6259） 等28檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以電機、電纜類股波動最大，分別上漲1.97％、1.85％，航運類股也表現不俗；百貨類股跌幅明顯，下跌2.95％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達超過9％的有14檔，前10名有上銀（2049）、倫飛（2364） 、首利（1471）、台富（1454）、三福化（4755）、安普新（6743）、愛普*（6531） 、兆勁（2444）、華興（6164）、虹堡（5258）、漢平（2488）、誠創（3536） 、富鼎（8261）、聯發（1459）。

上市股今跌幅超過Ｘ％的有ＸＸ檔，前10名有跌停的●、●、●、●、●、●、●、●、●、●。

上市成交量前10名個股依序為華新（1605）、群創（3481）、長榮航（2618）、鴻海（2317）、長榮（2603）、華航（2610）、台亞（2340）、聯電（2303） 、友達（2409）、華孚（6235）。

上櫃有14檔9.5％以上漲幅，漲幅前10名都有旺玖（6233）、百徽（6259）、易通展（6241）、飛寶企業（4413）、常珵（8097）、特昇-KY（6616）、詠昇（6418）、典範（3372）、光環（3234）、泰茂（2230）。

上櫃成交量前10名個股依序為新盛力（4931）、元太（8069）、笙科 (5272)、波若威（3163）、台半（5425）、擎亞電子（8096）、榮剛（5009）、欣銓（3264）、鈺創（5351）、神準（3558）。

延伸閱讀

6/1上、市櫃企業新聞快報

6/1盤中熱門焦點股

殖利率8~12% 這族群報復反彈來了

驚！外資狠砍這3檔PCB股4成目標價

航空、貨櫃、散裝誰優？專家這樣說