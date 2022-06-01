殖利率誘人！這族群報復反彈大吐悶氣

驅動IC族群今漲勢齊整，表現令人眼睛為之一亮。包括聯詠、矽創、天鈺、晶宏與敦泰等都步強勢反彈，其中天鈺還一度高掛漲停板。

驅動IC在今年首季普被外資點看淡，股價多回檔已深，但挾首季業績大好，與第二季仍可望穩於歷史原期，而且工控、車用等市場需求仍強勁，係類股波段行情值持續誘因。

據業內整理驅動IC相關基本面如下：聯詠(3034)結算2021年度EPS 63.87元；擬配息51.5元，今年首季EPS 18.3元，較去年期EPS 9.66元大幅成長。敦泰(3545)結算2021年度EPS 30.23元；擬配息15.71元，今年首季EPS 3.57元，較去年同期EPS 4.24元衰退。天鈺(4961)結算2021年度EPS 33.83元；擬配息17元，今年首季EPS 8.11元，較去年同期EPS 4.78元大幅成長。

另外，矽創(8016)結算2021年度EPS 50.03元；擬配息32元，今年首季EPS 11.82元，較去年同期EPS 6.55元大幅成長。瑞鼎（3592)結算2021年度EPS 65.09元；擬配息45元，今年首季EPS 21.05元，較去年同期倍數成長。晶宏（3141）係LCD驅動IC廠商，公司結算2021年度EPS 9.74元；擬配息4元，今年首季EPS 3.23元，較去年同期EPS 1.12元大幅成長。

其中，若依今盤中市價估算的股息殖利率，聯詠約12.4%、敦泰約12.8%、天鈺約8.4%、瑞鼎約8.8%、矽創約12%，僅晶宏相對較低，約2.2%。

（工商時報 數位編輯）

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