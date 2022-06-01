台積軟腳 航海王撐盤 台股短多焦點是它

權值股熄火 台股早盤下跌逾百點

台股加權指數1日開低在16,718.91點，權王台積電（2330）開低在550，較前一日下跌10元，晶圓代工二哥聯電（2303）及IC龍頭設計股聯發科（2454）走勢亦疲弱，壓抑指數表現，但中小型股相對活潑，包括車用電子、台積電概念，持續上攻，台股早盤下跌逾110點，反彈之路熄火。

油價波動劇烈令通膨壓力深受矚目，再加上美國總統拜登召見聯準會主席鮑爾討論對抗通膨事宜，以及聯準會（Fed）一名官員發表鷹派應論，使得美國四大指數在5月最後一天全面拉回。

道瓊工業平均指數5月31日終場下跌0.67％（222.84點）、收32,990.12點，結束連續6個交易日的漲勢；月K線上漲0.04％。

那斯達克指數下跌0.41％（49.74點）、收12,081.39點；月K線下跌2.05%％。費城半導體指數下跌0.53％（16.67點）、收3,098.69點；月K線勁揚6.13％。

群益投顧指出，指數處各短期均線上的短均偏多格局。端午連假將屆，上臨缺口壓力，短線盤勢料呈觀望膠著態勢。

電子股持續以跌深股輪彈為主軸，缺乏較全面性領漲族群，短期盤面焦點，料續以具備基期優勢的電子跌深低基期題材股，搭配非電強勢題材股輪動的可能性偏高。