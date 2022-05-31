盤前掃描｜6/1財經重點一把抓
本日重要投資情報：
（1）季底作帳 17檔集團股點火
（2）MSCI季度調整效應 10檔權值股尾盤爆量
（3）矽力-KY返3千元 外資與投信敲15檔吸睛
（4）美股震盪5月收官 道瓊跌222點
工商時報為您精選今日不得不知的財經資訊，開盤前掌握投資先機。
季底作帳 17檔集團股點火
時序進入6月，集團股作帳行情鳴槍，聯發科（2454）、鴻海（2317）兩大權值股5月31日股東會齊報利多，聯發科突破季線及900元大關，「鴻家軍」則由台揚（2314）出量飆漲逾半根漲停板打頭陣…閱讀全文
美股震盪5月收官 道瓊跌222點
5月最後一個交易日，美股三大指數震盪收黑，道瓊指數終結連六漲。道瓊、標普5月累計微幅上漲0.04％、0.01％，三大指數中僅那指走跌，連續兩個月下跌逾2％，但跌幅自4月的13％大幅收斂…閱讀全文
MSCI季度調整效應 10檔權值股尾盤爆量
MSCI五月底季度調整生效，推升台股31日尾盤爆出1,591億元大量，資金活水流入大型權值及調整成分股，「權王」台積電最後一盤4.84萬張大單灌頂，股價上演甩尾秀，翻紅收在560元，另聯發科、鴻海、華航等權值股也同步奮起…閱讀全文
台塑化陳寶郎：今年油價穩超100美元
台塑化31日舉行股東會，針對國際油價每桶又飆破120美元，董事長陳寶郎表示，現在國際油品市場是「供不應求」，預估今年全年油價可望站穩百美元水準；往年第二季因為歐美夏季用油旺季，原油價格多為年度高點…閱讀全文
時隔65天 上海今起全面解封
封控長達65天之久的上海，終在6月1日等到全面解封！上海市副市長宗明5月31日表示，6月1日起市內公車、地鐵、鐵路等交通可恢復正常運行；百貨商場、超市等也可開門迎客，但仍需保持分級常態化管理，確保風險可控…閱讀全文
矽力-KY返3千元 外資與投信敲15檔吸睛
明晟（MSCI）季度調整盤後生效大發威，台股5月月線收的漂亮，一舉衝過5月5日前高，且站上16,800點大關，股王矽力-KY重返3千元大關，股王、千金股領頭漲，15檔「高價」、「權值」股，獲外資及投信大敲，股價向前衝，扮演最佳助攻手…閱讀全文
MSCI點名 華新、力積電創天量
明晟（MSCI）季度調整5月31日盤後生效，尾盤爆出1,591億元大量，華新（1605）等六檔個股成交量都寫下上市櫃來天量，其中，四檔為MSCI季度調整的成分股，也因被動式基金作個股汰換而出現大量…閱讀全文
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