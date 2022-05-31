季底作帳 17檔集團股點火

時序進入6月，集團股作帳行情鳴槍，聯發科（2454）、鴻海（2317）兩大權值股5月31日股東會齊報利多，聯發科突破季線及900元大關，「鴻家軍」則由台揚（2314）出量飆漲逾半根漲停板打頭陣，GIS-KY（6456）、乙盛-KY（5243）跟漲逾3％，台積電（2330）、友達（2409）等各主要集團股進入備戰狀態。

法人指出，台股5月下旬起點燃反攻氣焰，助攻6月集團及法人作帳行情延續，而美國4月核心個人消費支出物價指數（PCE）增幅減速，市場解讀通膨觸頂，有利資金回流電子股，故強勢集團股多由電子族群掌舵。

聯發科、鴻海兩大權值股31日召開股東會，帶動兩檔股價強漲3.08％、2.26％，而進入第二季最後一個月，季底首波集團作帳行情也開始蠢動，包括聯發科、鴻海、台積電、友達、威盛、聯電等集團股季底作帳開跑。

聯發科31日股東會通過上市櫃最高現金股息73元，挾高殖利率及今年來重挫23.95％跌深優勢，加上法人連三日買超6,484張，股價收上最高905元、突破季線並重返900元大關，集團成員晶心科、揚智、亞信齊揚，連帶盤面整體IC設計族群均發動反攻。

鴻海股東會則宣布正式投入低軌衛星領域研發，且下半年將推出兩款電動車新品，帶動集團轉投資網通廠台揚大漲5.76％，創逾兩個月高；鴻家軍GIS-KY、乙盛-KY、新普、建漢、臻鼎-KY上漲2～4％。

台積電5月31日漲2.38％，逾三個月後重返季線，法人連三買3.5萬張，世界也漲3.38％；友達近期土洋大對作，投信連九日倒貨7.49萬張、外資則連八買9.61萬張，5月31日頂住壓力強漲3.45％，威盛集團宏達電、威盛、威鋒電子也收紅。

法人指出，IC設計、電動車、低軌衛星概念股加溫，不僅意味長線趨勢看好，更代表今年初來回檔已久個股投資價值浮現，已逐步吸引買盤轉進，而外資連三日買超台股711.5億元，也為權值電子股打上強心針。

國泰證期經理蔡明翰指出，Fed秋季後升息政策可望轉鴿，顯示台美兩地股市最重大利空，已得到初步化解。若後續物價持續降低，則建議投資人拉升半導體、電子零組件、光學元件等，今年來跌深電子股持股比重。

倫元投顧分析師陳學進則分析，Fed風向轉變，市場預期9月可望放緩或暫停緊縮循環，導致美元轉趨疲軟，有利資金持續回流亞洲新興市場 。