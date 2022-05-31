MSCI季度調整效應 10檔權值股尾盤爆量

MSCI五月底季度調整生效，推升台股31日尾盤爆出1,591億元大量，資金活水流入大型權值及調整成分股，「權王」台積電最後一盤4.84萬張大單灌頂，股價上演甩尾秀，翻紅收在560元，另聯發科、鴻海、華航等權值股也同步奮起。



台股5月31日受美股休市，以及連兩日強彈影響，導致指數開低回檔，不過，盤中買氣持續凝聚，跌勢逐步收斂，最後一盤MSCI季度調整更是狂掃權值股，拉抬指數上漲157點，展現強力攻勢。



其中，台積電尾盤翻紅急拉，股價由546元直接跳高至560元，漲幅2.38％，率先站回季線之上，最後一盤就貢獻近5萬張大量，約占當日總成交量6成之多，拉抬指數衝高，換算貢獻大盤點數約111點。



萬寶投顧總經理蔡明彰分析，台股5月底單日大漲197點，扣除MSCI季度調整的甩尾因素，投入資金約1,600億元，相當於指數只有上漲40點左右。由於被動式基金成分股調整需最後一天完成，因此較不能代表整體趨勢，預期端午連假將近，指數將偏向整理機率較高。



群益投顧研究部副總裁曾炎裕指出，台股近期量能不濟，成為多方攻勢美中不足之處，但在多頭尾盤突襲之下，大盤31日成交量激增至4,000億元以上，電、金、傳多檔權值股奮力上攻，指數強拉百點，收下連三紅，有利維持市場信心，偏多格局不變。



若以技術面觀察，大盤在MSCI季度調整「驚天一拉」助攻之下，指數距離季線只差一步之遙，且5日、10日短期均線與月線黃金交叉，月線轉為翻揚向上，多方向上力道可望延續，後續將面臨季線壓頂考驗，反彈力道是否出現竭盡跡象為盤面關注焦點。



而類股表現上，蔡明彰認為，歐洲宣布進一步制裁禁止俄國石油進口，帶動油價再度走高，牽動全球通膨壓力，預期5月由電子股帶動的跌深反彈行情，有望轉向航運等業績成長股。