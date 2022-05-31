5月31日一分鐘強弱勢股

5月31日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

良得電(2462)

10

外資近日出現轉買；昨成交量爆增11倍，拉長紅K攻季線

虹堡(5258)

9.93

受惠歐美智慧零售復甦，訂單動能強勁，全年獲利可期

東哥遊艇(8478)

9.91

在手訂單維持創新高，未來兩年業績續旺，股價飆歷史新高

力智(6719)

9.87

GPU晶片雙雄推新品，出貨看增，今年營收看雙位數成長

台亞(2340)

9.83

入列MSCI全球中小型指數成分股，生效前夕成交量暴增

宏觀(6568)

9.82

三大法人聯手連2買，外資、投信昨各買超116張、50張

緯穎(6669)

7.7

股東會登場，高層看好5G、AI、元宇宙等續推雲端運算需求

金橋(6133)

7.46

成交量翻增6倍、破1.5萬張；短均線交叉中、長均線向上

勝一(1773)

6.67

轉攻電子級溶劑，先進製程清洗液為本土半導體供應領導者

智邦(2345)

6.67

網通族群缺料近期緩解，市場看好後續營收具遞延訂單效應

製表：方歆婷

5月31日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

旭隼(6409)

 5.43

短線獲利了結賣壓出籠，股價拉出長黑K棒、摜破5日線

新盛力(4931)

 5.32

第一大股東4月減持、持股比重低於規定，董事自然解任

同致(3552)

 4.24

自結4月稅後虧損1,774萬元，單月每股淨損0.21元

榮剛(5009)

 4.23

外資投信連2賣，外資昨大賣3,132張，投信賣超390張

遠東新(1402)

 4.09

投信連5賣、累積張數已破5,000張，昨大賣1,841張

裕民(2606)

 4.07

籌碼有鬆動之虞，投信連2賣，分別2,344張、5,731張

亞矽(6113)

 3.86

短線獲利了結賣盤調節，股價漲多回檔、5日線暫時告失

雄獅(2731)

 3.77

股價在邊境解封題材帶動急漲後，短線獲利了結賣盤出籠

智伸科(4551)

 3.75

投信、自營商各小賣66張、11張；股價半年線得而復失

上品(4770)

 3.53

股價漲多回檔，又失守5日線，再度向10日線尋求支撐

製表：方歆婷

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!

工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組