5月31日一分鐘強弱勢股
5月31日一分鐘強勢股
|
公司
|
漲幅(%)
|
強勢原因
|
良得電(2462)
|
10
|
外資近日出現轉買；昨成交量爆增11倍，拉長紅K攻季線
|
虹堡(5258)
|
9.93
|
受惠歐美智慧零售復甦，訂單動能強勁，全年獲利可期
|
東哥遊艇(8478)
|
9.91
|
在手訂單維持創新高，未來兩年業績續旺，股價飆歷史新高
|
力智(6719)
|
9.87
|
GPU晶片雙雄推新品，出貨看增，今年營收看雙位數成長
|
台亞(2340)
|
9.83
|
入列MSCI全球中小型指數成分股，生效前夕成交量暴增
|
宏觀(6568)
|
9.82
|
三大法人聯手連2買，外資、投信昨各買超116張、50張
|
緯穎(6669)
|
7.7
|
股東會登場，高層看好5G、AI、元宇宙等續推雲端運算需求
|
金橋(6133)
|
7.46
|
成交量翻增6倍、破1.5萬張；短均線交叉中、長均線向上
|
勝一(1773)
|
6.67
|
轉攻電子級溶劑，先進製程清洗液為本土半導體供應領導者
|
智邦(2345)
|
6.67
|
網通族群缺料近期緩解，市場看好後續營收具遞延訂單效應
製表：方歆婷
5月31日一分鐘弱勢股
|
公司
|
跌幅(%)
|
弱勢原因
|
旭隼(6409)
|
5.43
|
短線獲利了結賣壓出籠，股價拉出長黑K棒、摜破5日線
|
新盛力(4931)
|
5.32
|
第一大股東4月減持、持股比重低於規定，董事自然解任
|
同致(3552)
|
4.24
|
自結4月稅後虧損1,774萬元，單月每股淨損0.21元
|
榮剛(5009)
|
4.23
|
外資投信連2賣，外資昨大賣3,132張，投信賣超390張
|
遠東新(1402)
|
4.09
|
投信連5賣、累積張數已破5,000張，昨大賣1,841張
|
裕民(2606)
|
4.07
|
籌碼有鬆動之虞，投信連2賣，分別2,344張、5,731張
|
亞矽(6113)
|
3.86
|
短線獲利了結賣盤調節，股價漲多回檔、5日線暫時告失
|
雄獅(2731)
|
3.77
|
股價在邊境解封題材帶動急漲後，短線獲利了結賣盤出籠
|
智伸科(4551)
|
3.75
|
投信、自營商各小賣66張、11張；股價半年線得而復失
|
上品(4770)
|
3.53
|
股價漲多回檔，又失守5日線，再度向10日線尋求支撐
製表：方歆婷
🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!