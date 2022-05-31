急漲後該接刀還逃?分析師點6檔還有戲唱

亞股普遍走跌，台股今（31）日短線漲多拉回整理，一度下跌逾百點，低接買盤進駐，盤中跌幅收斂，平盤之上狹幅震盪，以中小型股為主的櫃買指數逆勢翻紅，5月K線拚收紅。永誠國際投顧分析師劉良梅認為，美股回穩是本波台股止穩短彈的關鍵，惟昨日美股休市，同時加上台股短線強漲逾600點，短線難免會有獲利了結的賣壓。

劉良梅進一步指出，就技術角度來看昨（30）日大漲同時，成交量能已經突破月均量，加上前面整理已久，15,600有很高機率是本波底部，即使目前下跌回檔也相當合理，最好的劇本是先稍作橫盤整理，為挑戰季線做準備。盤面上來看大市雖走跌，許多中小型個股表現相當活躍，投資人可以留意矽晶圓環球晶（6488）、嘉晶（3016）、漢磊（3707），此外，IC載板仍然供不應求，ABF載板三雄欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189），也是可留意布局的方向。

外資繼上周五（27日）大買203億元，是台股將近2個月的修正以來，外資首次加碼200億元以上的金額，昨日更一舉回補275.8億元，有利指數展開一段向上行情，此外，隨時序即將進入6月份，距離第2季底剩下一個月時間，投信以及集團的季作帳行情可期，現在可以鎖定投信籌碼穩定的主力股，迎接作帳行情。

過去5年，台股平均本益比約在14、15倍，截自昨日收盤，台股本益比僅12.55倍。據過去經驗，台股本益比約12倍時，往往是中長線波段的起漲點，唯一例外的是2008年金融海嘯的9～10倍，但那年主要是由次貸危機、雷曼兄弟倒閉這兩個因子導致市場呈現兩階段式的下跌。

劉良梅觀察，以投資價值角度而言，先前台積電（2330）法說所釋出展望，已證明半導體產業仍相當具成長動能，且台股本益比已來到歷年相對低的位置，中長期投資價值浮現。短期避開消費性電子如手機、PC、NB等產業前景有雜音族群，轉而鎖定低本益比且具產業前景，包括伺服器的緯穎（6669）、金像電（2368）及電動車等相關族群。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 黃順德 ）