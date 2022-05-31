MSCI多空激戰大擺尾 電金強攻 14檔IN

台股今（31日）今日於收盤前湧入1,500億大單，甩尾急拉150點，最終爆量作收，加權股價指數收盤報16,807.77點，漲197.15點，漲幅1.19％，成交量為3,872.62億元。

明晟（MSCI）季度調整31日盤後生效，全球標準指數台灣指數成分股新增華航、長榮航、華新及力積電等四檔，30日股價齊漲2.68～4.31％。投資專家指出，因MSCI全球被動式ETF基金規模龐大，宜提防尾盤最後一筆爆量，但法人30日再買超339億元，看好5月收月線擺尾行情及6月有望向萬七叩關。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計良得電、虹堡、五福、泓格等14檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以玻璃、其他電子類股波動最大，分別上漲1.48％、1.15％，航運類股跌幅明顯，下跌1.32％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達8％的有11檔，前8名皆觸及漲停，依序為良得電（2462）、虹堡（5258）、立萬利（3054）、東哥遊艇（8478）、新世紀（3383）、力智（6719）、台亞（2340）、聯發（1459），其餘兩檔為佳和（1449）、正峰（1538）。

上市股今跌幅超過4.7％的有10檔，跌幅前10名有昶虹（2443）、大飲（1213）、聯德（3308）、東科-KY（5225）、旭隼（6409）、宏旭-KY（2243）、倫飛（2364）、錩泰（1541）、光鼎（6226）、全宇生技，今日無跌停個股。。

上市成交量前10名個股依序為華新（1605）、長榮航（2618）、華航（2610）、力積電（6770）、中信金（2891）、開發金（2883）、群創（3481）、華孚（6235）、鴻準（2354）、聯電（2303） 。

上櫃有10檔6％以上漲幅，漲幅前十名中有6檔觸及漲停，有五福（2745）、泓格（3577）、天方能源（3073）、特昇-KY（6616）、連展投控（3710）、宏觀（6568），其餘為弘帆（8433）、世紀（5314）、立端（6245）、波若威（3163）。

今日上櫃有13檔股票有3.7％以上跌幅，跌幅前10名有程曦資訊-新（6898）、全譜（6228）、新盛力（4931）、康呈（6236）、錦明（3230）、瀧澤科（6609）、同致（3552）、榮剛（5009）、致振（3466）、京晨科（6419），今日無跌停個股。

上櫃成交量前10名個股依序為元太（8069）、方土昶（6265）、合一（4743）、新盛力（4931）、榮剛（5009）、鈺創（5351）、合晶（6182）、創惟（6104）、華盈（3520）、漢磊（3707）。

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