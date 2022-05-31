6月大股東作帳拚一波 華新等4集團亮點曝

端午連假在即，台股本周僅剩3個交易日，節前買盤轉趨躊躇。分析師指出，只要周四收盤在16,266點之上，對6月的多方有正面助益，看好華新、力晶、聯電、鴻海等4大集團股，首選旗下車用相關個股，將成集團作帳行情的著墨標的。

摩爾投顧分析師蔡正華認為，目前市場預估7月將是升息循環的一個段落，後續不一定會再激進升息。而美國4月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數年增僅4.9%，創今年以來最低，顯示通膨壓力可能已經觸頂，Fed在9月放緩或暫停升息的機率大增。

美股短線翻多，對台股的壓制力減弱，大盤已連續3周未再破低，相較今年初，大漲2千點後，頭部型態浮現；當前台股在大跌3千點後，剛剛底部成型，處於最有利的位置，當中與6月作帳行情息息相關的集團股，更是這一波上攻的指標。

他以華新集團為例，不僅有布局電動車電池材料的華新，股價創下波段新高；旗下電動車電池管理系統的精星，股價也走強。近日更傳出旗下被動元件廠-華新科，相關晶片電阻產品打進特斯拉供應鏈，而旗下天線廠-佳邦的功率電感，也成功導入特斯拉供應鏈，相繼帶動股價走強。

華新集團作帳的企圖心旺盛，就從選擇5月底公布與特斯拉相關的利多便能得知，後續要觀察其他集團是否跟進點火，尤其是與汽車關係密切者。

大陸工信部傳推新一輪新能源汽車下鄉政策，現已在最後確認階段，市場保守估計將牽動台灣汽車供應鏈逾千億商機，後續隨各地也推出不同補貼方案，商機可能更大。以上海為例，振興方案提及新增4萬個非營業性客車牌照，對置換純電動車的個人消費者，給予1萬元人民幣補貼。

蔡正華看好，特斯拉供應鏈中鎂鋁合金機構件廠華孚、ADAS系統廠同致，以及車用二極體的德微、台半、朋程，還有車用MOSFET的富鼎，車電族群持續加溫，未來要持續關注，特別是鴻海集團的轉型。

至於走輪漲模式的半導體產業，他認為將由半導體材料及IC設計表態，可觀察有集團色彩的IC設計股，如聯電集團、力晶集團。

其中，力晶集團的愛普*，近年積極布局IoT、3DIC、IPD領域，營運前景看好，股價剛打出底部，後續值得進一步追蹤。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 李宗莉 ）

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