5/31盤中熱門焦點股

今（5/31）日熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）買盤歸隊 力智連續2個交易日強彈

電源管理IC大廠力智（6719）受惠法人等市場大咖買盤歸隊，近期持續強勢反彈。該股周二開高走高，無畏盤勢拉回整理，迄上午9：56的市價暫報576元，上漲3.41%，表現不錯。

力智波段底部區逐漸向上墊高，前波在5/10觸及416元低點後止跌反彈，之後在5/25於483元附近進一步架構並提升短底區，目前技術面5日、月線與季線漸成多頭排列格局，後市值持續追蹤。

力智在今年元月13日甫以589元承銷價掛牌上市後，最高價一度突破四位數，觸及1,015元後拉回整理。受惠法人看俏未來展望，使該得在416元至483元架構短中期底部區後，再適度向上修正合理股價。

據了解，力智的股東群包括母公司華碩，以及聯電旗下的士鼎創投、力積電旗下的富碩投資等，股東陣容堅強。

力智去（2021）年營收59.5億元，年增41.71％，締造歷史新高，今年可望取得更多產能，以及PMIC持續缺貨下，配合大陸去美化政策，受惠大陸白牌伺服器的市占率可望快速攀升，法人評估業績可望更上層樓，值持續注意。（工商時報 數位編輯）

（2）一股配一股與現金股息誘人 鈊象穩步登高

遊戲股王鈊象（3293）周二開高走高，盤中收復季線關卡，使短中期均線偏多排列，迄上午10：15的市價暫報746元，上漲2.33%，表現可圈可點。

鈊象的第一季財報，營業利益14.37億元，營業利益率49.27％、毛利率維持在96.3％的高水準。歸屬母公司淨利13.2億元，較去年同期11.78億元年增12.8％。第一季基本每股盈餘18.74元，再創歷史新高。

此外，鈊象目前含息50元，還有無償配股利基，係一股配一股，在獲利與營收成長仍有看頭下，吸引部分存股默默逢低卡位。

簡單的說，在該股除權息之前若買入500股，則除權後將達1,000股，還有2.5萬元的現金股息收利入，而依周二盤中的市價約738元計算，則動用的資金未及37萬元，重點是，該除權後仍屬小型績優成長股，波段行情不宜看淡。

鈊象近年來受惠於旗下六大App金猴爺、明星三缺一、金好運、滿貫大亨、海王寶藏、金虎爺營運穩健，同時拓展海外授權業務帶動，營運飛速成長。商用機台部分，受惠於疫苗普及率提高，中國與美國市場出貨需求回升，也帶動商用機台營運表現。

以2022年整體來看，鈊象主要有幾大成長動能。一是去年推出的休閒老虎機平台SlotTrip營運強勁，該遊戲以環遊世界的主題包裝，結合世界各地老虎機以及風景名勝，以全球市場為目標，並增加卡牌、競賽等機制，該遊戲推出一年，近期營運向上突破，法人預估，今年底前該遊戲單月營收將可以突破千萬元。

而海外授權業務部分，過去鈊象在美國三大州推出授權平台已做出不錯成績，推升營運向上，市占率已來到70％，這次推出第二個授權平台，將透過不同的遊戲內容設計來進一步搶攻市占率，期望營運綜效將可在今年6月就能看到。

鈊象近期也開發全新的授權遊戲平台，採遊戲授權並收取授權金的模式，預期9月開始貢獻整體營運表現。鈊象董事長李柯柱先前表示，市場競爭激烈，從電視廣告可以看出競爭者愈來愈多，鈊象要在既有市場中站穩，還有待新平台推出後營運動能是否陸續發酵。

商用機台部分，目前鈊象仍以中國、美國兩市場為主，去年也推出幾款重量級產品，今年第二季則將再推出競速類、槍機類以及奧特曼機台版，在新產品推出以及疫情趨緩的情況下，預期2022年商用機台將在下半年開始在全球市場發酵，預期將有不錯的營運表現。(工商時報 劉季清；工商時報 數位編輯)

（3）盤中熱門焦點股：

1.特昇-KY(6616)：寢具出貨穩健及火災理賠金陸續進帳，營運獲利有撐，早盤直奔漲停並攻克5日線。

2.東哥遊艇(8478)：在手訂單維持創新高，未來2年業績續旺，早盤震盪觸漲停。

3.台揚(2314)：鴻海股東會今登場，鴻家軍先暖身，盤初放量大漲近半根停板，收復60元。

4.矽力-KY(6415)：股東會通過股票一拆四，後市營運看俏，獲投信連10買相挺，晨盤彈升4%，拚返3000元大關。

5.大魯閣(1432)：解封題材吸引昨外資大舉買超244張，盤初人氣續升溫，股價再漲逾5%。

6.聯嘉(6288)：車用題材加持，外連兩日買超，盤初股價開高彈升逾3%。

7.聯發科(2454)：今日舉辦股東會，敲定去年配息73元史上最高股利，股價淡定，平盤附近遊走。

8.創意(3443)：股價已整理約7個交易日，昨獲外資轉買超211張，帶動盤初股價逆漲逾2%。

9.堤維西(1522)：車用夯+外資買，盤初續改寫2餘年高價、向30關挺升，拿下汽車股人氣王。

10.華義(3086)：假期商機可期，盤初量增價漲逾5.5%，摸到季線。

11.群光(2385)：業績優、前景靚，外資連買超4日，技術面呈現U型走勢，今早相對抗跌力拚回季線。

12.光頡(3624)：三大法人資金回籠，搭配技術面轉偏多，早盤攻高3%再創波段高點，將挑戰90元關卡。

13.鮮活果汁-KY(1256)：上海6/1復工復市，營運有望觸底反彈，一度逆勢走高逾2%，但反壓隨即現蹤。

14.雄獅(2731)：大盤挫低投資人激情降溫，早盤拉回約5%，面臨百元保衛戰。

15.漢翔(2634)：軍用業務題材受矚目，逆勢走高1%，突破所有短均挑戰前高壓力。

16.鈦昇(8027)：受惠先進封裝及第三代半導體強勁需求，營運長線看俏，早盤挾量漲2.6%。

17.上海商銀(5876)：三大法人連7日買超，今早逆勢漲近2%，相對金融股、大盤抗跌。

18.新纖(1409)：上半年營運還是處於成長，搶攻尖端高值化產品研發，晨盤放量走揚1.5%，強過大盤。

19.新唐(4919)：工控、車用MCU需求暢旺，Q2營收向上可期，昨獲三大法人買超3297張，晨盤放量勁揚近3%，收復170元。

20.富鼎(8261)：搶攻電動車商機，業績喊衝，第三季後有機會挑戰新高水準，繼昨日亮燈漲停後，早盤一度衝高4%，站上10個月高點。

21.環球晶(6488)：產能維持滿載，看好綠能拚擴廠，繼昨日強彈8%攻克季線後，晨盤續揚2%，朝半年線挺進。

22.波若威(3163)：新品下半年量產，後市看旺，早盤翻紅走高4%，拚戰前高54.9元。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）碩辣椒撤興櫃 股價早盤跌深反彈

遊戲研發廠商碩辣椒（6736）日前宣布因為輔導推薦券商辭任，櫃買中心得停止本公司股票櫃檯買賣，實際停止交易日將會以櫃買中心公告為準。

碩辣椒股價繼昨（30）崩跌並觸發熔斷機制並暫停交易之後，今（31）開盤跌幅一度達49％，隨後跌幅收斂並翻紅，盤中漲幅一度逾20％。

碩辣椒主辦券商群益證券發函辭任興櫃股票主辦輔導推薦證券商，依興櫃審查準則第38條第1項第1款規定，櫃買中心得停止碩辣椒股票櫃檯買賣，實際停止交易日依櫃買中心公告為準。

碩辣椒成立於2013年，主要業務為手遊研發，近年推出的遊戲包括由日本光榮特庫摩授權開發的《真‧三國無雙 斬》，碩辣椒表示，目前已經積極接洽其他證券商擔任主辦輔導推薦證券商，對於股東所造成之不便表達萬分之歉意。（工商時報 劉季清）