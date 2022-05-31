權王又軟腳 觀光股活躍 台股早盤跌逾80點

在30日大漲344點之後，台股加權指數31日開低在16,561.68點，權王台積電（2330）開低在542元，股價又軟腳，大型權值電子股聯發科（2454）開低，鴻海（2317）則在平盤附近，觀光股則在解封題材帶動下，持續攻高，台股在激情過後，早盤下跌逾80點，走勢震盪。

美股30日休市一天，美國4月核心個人消費支出物價指數年增4.9％，創今年來最低，市場認為，有機會讓聯準會在下半年放緩升息腳步，美股終止連七周下跌態勢，亞股也同步走高。

第一金投顧指出，上海將於6月1日全面解封，有助企業復工復產，上海也擴大企業防疫清消工作的補貼範圍、暢通國內及國際物流運輸通道等政策措施，支持各產業復甦，不過，後續可能面臨消費性、NB／PC、手機出貨量下修等問題。

台股第二季受到聯準會升息、通膨、俄烏戰爭、中國封城等干擾而回檔，5月中以來，因中國大陸逐步解封、美國通膨可能觸頂、聯準會鷹派升息預期降低，指數跌深反彈，量能增加。

不過，市場雜音仍在，上檔仍有解套壓力，中長線仍須提防回測前低支撐，須注意資金方面的配置，本周關注鴻海、聯發科、台塑化、緯穎等股東會。

產業方面可關注成長能見度高、優質高殖利率、低本益比等，如半導體、網通、自行車、汽車零組件、綠能等產業。

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