5月30日一分鐘強弱勢股
5月30日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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華孚(6235)
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9.98
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大陸拚解封，車市買氣復甦可期，遞延訂單趕工出貨
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富野(2736)
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9.97
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行政院55億元振興方案9月上路，觀光業者短線迎反彈
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五福(2745)
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9.96
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各國陸續開放邊境後，台灣自6月起也將逐步鬆綁管制
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凱崴(5498)
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9.95
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IC載板鑽孔精密化，高階鑽針及鑽孔代工服務需求強勁
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虹堡(5258)
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9.93
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多元支付時代來臨，在缺料問題緩解後，Q2業績持穩高檔
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笙科(5272)
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9.92
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產品供不應求，且取得產能量增加，全年營收拚雙位數成長
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興采(4433)
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9.91
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換股併購子公司聚紡，股份轉換基準日訂於5月31日
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德微(3675)
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9.91
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車用產品布局發酵，在手訂單達年底，全年挑戰賺逾1股本
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旭源(8421)
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9.88
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重新取得信用交易資格，短短5個交易日股價大漲近四成
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創惟(6104)
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9.87
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列入MSCI全球小型指數新增成分股，調整結果31日盤後生效
製表：柯宗沅
5月30日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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哲固(3434)
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9.01
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短線反彈未能完全回補10日空方缺口，量縮價跌回測10日線
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其祥-KY(1258)
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6.52
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全球糧食危機下，馬來西亞宣布6月起禁止肉雞等家禽出口
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特昇-KY(6616)
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4.62
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Q1轉盈後，卻緊接面臨家具業淡季，短線漲多回檔
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全友(2305)
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4.24
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因大陸疫情封控，首季財報獲金管會同意展延1個月公布
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亞矽(6113)
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4.06
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早盤一度漲停創波段新高，遇獲利了結賣壓出籠，由紅翻黑
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大聯大(3702)
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3.20
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遭特定券商出貨，拉出長黑K棒跌破多道均線，回測半年線
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虹冠電(3257)
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3.16
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市場派取得經營權，每股除息5元後，持續陷入貼息窘境
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喬福(1540)
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3.04
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多空兩派激戰，空軍略勝一籌，向下測試10日均線
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金橋(6133)
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2.90
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股價自5月中旬以來的漲勢暫告段落，面臨票面價保衛戰
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泰茂(2230)
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2.81
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Q1本業持續虧損，追價買盤意願保守，開高走低，留上影線
製表：柯宗沅
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