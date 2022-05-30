5月30日一分鐘強弱勢股

5月30日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

華孚(6235)

9.98

大陸拚解封，車市買氣復甦可期，遞延訂單趕工出貨

富野(2736)

9.97

行政院55億元振興方案9月上路，觀光業者短線迎反彈

五福(2745)

9.96

各國陸續開放邊境後，台灣自6月起也將逐步鬆綁管制

凱崴(5498)

9.95

IC載板鑽孔精密化，高階鑽針及鑽孔代工服務需求強勁

虹堡(5258)

9.93

多元支付時代來臨，在缺料問題緩解後，Q2業績持穩高檔

笙科(5272)

9.92

產品供不應求，且取得產能量增加，全年營收拚雙位數成長

興采(4433)

9.91

換股併購子公司聚紡，股份轉換基準日訂於5月31日

德微(3675)

9.91

車用產品布局發酵，在手訂單達年底，全年挑戰賺逾1股本

旭源(8421)

9.88

重新取得信用交易資格，短短5個交易日股價大漲近四成

創惟(6104)

9.87

列入MSCI全球小型指數新增成分股，調整結果31日盤後生效

製表：柯宗沅

5月30日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

哲固(3434)

9.01

短線反彈未能完全回補10日空方缺口，量縮價跌回測10日線

其祥-KY(1258)

6.52

全球糧食危機下，馬來西亞宣布6月起禁止肉雞等家禽出口

特昇-KY(6616)

4.62

Q1轉盈後，卻緊接面臨家具業淡季，短線漲多回檔

全友(2305)

4.24

因大陸疫情封控，首季財報獲金管會同意展延1個月公布

亞矽(6113)

4.06

早盤一度漲停創波段新高，遇獲利了結賣壓出籠，由紅翻黑

大聯大(3702)

3.20

遭特定券商出貨，拉出長黑K棒跌破多道均線，回測半年線

虹冠電(3257)

3.16

市場派取得經營權，每股除息5元後，持續陷入貼息窘境

喬福(1540)

3.04

多空兩派激戰，空軍略勝一籌，向下測試10日均線

金橋(6133)

2.90

股價自5月中旬以來的漲勢暫告段落，面臨票面價保衛戰

泰茂(2230)

2.81

Q1本業持續虧損，追價買盤意願保守，開高走低，留上影線

製表：柯宗沅

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工商時報 柯宗沅

證券組