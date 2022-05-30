外資砸大錢回補股票 這7檔買超逾萬張

連兩日狂砸逾200億元 外資回來了 10大買超股曝光

台股今（30）日延續上周五（27日）反彈行情，開高走高，電子、金融、傳產遍地開花、類股輪漲，指數終場噴漲344.4點，收在16,610.62點，成交值2,560.35億元。

台積電強漲17元，股價收在547元，市值增加4,408億元，市值重返14兆元大關，貢獻大盤指數約141點，引領半導體類股漲幅超過3％，成為攻盤要角。聯電（2303）、聯發科（2454）、矽力-KY（6415）及信驊（5274)）等聯袂走高，電子類股指數勁揚2.78％。

據Fed發布的5月會議紀錄顯示，決策官員多力挺6月與7月會議各維持2碼（1碼是0.25個百分點）的幅度，未再進一步釋出鷹派訊息，激勵美股大漲，帶動台股觸底反彈，惟盤勢仍以整理格局為主，可進一步留意籌碼是否乾淨。

近期國際股市動盪，台股從高點18,619點下跌至15,616點，下跌3,003點，外資這波殺盤以權值股為主，調節套現壓力，並非真正看壞台股，在國際不確定因素淡化下，外資可望重新歸隊、重啟買盤。

觀察法人資金動向，三大法人同站買方，外資為連兩買，回補275.8億元，投信再加碼29.9億元，自營商買超33.39億元，三大法人合計買超339.12億元。美股若持續反彈，加上外資認錯回補台股，投資專家樂觀看待端午節前後行情，5月底收月線有望力拚收紅，指數有機會攻堅16,500點上反壓及上看16,763點。

外資單日買超前10大上市個股依序為中信金（2891）20,191張、長榮航（2618）18,048張、聯電（2303）16,741張、新光金（2888）15,069張、台積電（2330）13,818張、欣興（3037）11,828張、群創（3481）10,810張、永豐金（2890）9,842張、友達（2409）8,053張、鴻海（2317）7,741張等。

外資單日賣超前10大上市個股依序為陽明（2609）8,789張、中鋼（2002）8,510張、開發金（2883）7,087張、華新（1605）6,661張、華孚（6235）5,446張、大聯大（3702）4,739張、鴻準（2354）3,346張、可成（2474）2,495張、台亞（2340）2,165張、裕民（2606）2,111張等。

（旺得富理財網 黃順德）

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