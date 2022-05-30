萬海擴充遠洋線 中信投顧升目標價

萬海（2615）在亞洲近洋稱霸的基礎上積極擴充遠洋線，經過兩季的船隊與航線資源調整後，今年第一季獲利創歷史新高，每股純益達16.64元，中信投顧指出，隨上海可望解封、運價開始反彈，萬海營運看旺，維持「買進」投資評等，並將推測合理股價從218元升至228元。

法人指出，由於全球經濟籠罩在美國聯準會（Fed）升息打壓通膨，同時又有俄烏戰爭帶來的全球糧食供給不足，推升農糧產品價格高漲，全球經濟降溫疑慮持續對貨櫃航運運價帶來下跌壓力。另一方面，大陸針對新冠肺炎Omicron變種病毒封城舉措進一步破壞全球供應鏈，致使全球吞吐量第一大的上海港營運明顯降溫，先前也使運價指數持續承壓。

萬海在持續增加船隊靈活性與營運機動性之際，運價最近開始反彈，對營運有利，且萬海順利度過近洋航運跨越遠洋航運的陣痛期，預計隨萬海運能持續增加，營運績效與獲利將走高。

同時，因大陸逐漸復工，加上對於落後的經濟成長目標提出刺激方案，亦將推升下半年貨櫃航運旺季力道，預計運價將進一步反彈，推升萬海營運走高。

萬海2022至2024年新船訂單共有46艘，今年將有12艘新船交船；其餘交船時間為2023年20艘、2024年14艘。中信投顧正面看待此發展，即使運價持平，新增運能將帶來持續的營運績效增加。

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