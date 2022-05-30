台股今天漲多了？分析師曝5關鍵看清盤勢

行情總在絕望中誕生，台股久違的大長紅K棒在今（30）日盤勢出現，大盤築底是否穩了？又或是僅是跌深反彈，資深分析師林友銘坦言「今天真的漲多了」。

林友銘預測，6月中旬大盤指數將落於16763點至萬七之間，他坦言「今天真的漲多了」，成交量僅2500億元其實不夠，不夠的情況下恐於端午假期前先攻至16763點，在中國大陸復工利多消息下，6月營收應該不會太慘淡，7月指數將來到17117點至17471點間，到了8月、9月看法將趨於保守，但到目前為止，他表示還看不到大跌的跡象，到了快年底11月至12月，若台股真的站穩17471點，將有機會摸頭。

在台股大漲但交易量不足的環境下，林友銘用5點價量的理論關係教大家判斷目前的大盤情勢：

成交量由實量（留倉）與虛量（當沖）組成，成交量就是錢，不需扣除需量。 上漲的過程中，最高點位並不會出現在成交量最大的時候，未來必有更高價。 反之在下跌的過程中，最低點位也通常不會出現在最大成交量，但有少數例外。 反彈波的條件只看成交量不管價，只要看三天的量，每天跟前兩天比，有創新高則續漲，反之一直沒有新高量出現則反彈結束。 回升的過程中，若超過半年均量三天，則波段有機會出現，但若跌破的話則波段可能會消失。

林友銘指出，下次FOMC會議舉行時間在6月15日（台灣時間6月16日），市場預期將升2碼，聯邦利率升至1.25%至1.5%，7月的例行會議在升2碼的情況下也預計利率會來到1.75%至2%，原先各界估聯準會將於9月再升2至3碼，現在出現可能會暫緩升息的聲音，年底預期最多再升2至3碼，也因此全年利率上限將不破3%，發生機率從原先的34%升至60%，因此他推斷通膨若要再往上走，利率不可能停留在這樣的水準，當利率停留在2.75%時，股市翻空的道理就消失了很多。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 柯冠廷）