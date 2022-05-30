報復性旅遊潮來襲 4檔解封受惠股搶先飛

全球力拚「與病毒共存」，指揮中心鬆口開放邊境「就在下個月」，亞洲國家也陸續「開國門」，南韓預計6月1日開放旅遊簽證申請，日本6月10日起也將開放外國旅行團入境，下半年「報復性出國潮」可望湧現。鳳凰（5706）、雄獅（2731）、易飛網（2734）、五福（2745）四檔30日亮燈漲停，航空雙雄也大漲突破月線，解封受惠股摩拳擦掌。

日本6月10日將開放觀光團客入境，台灣被歸類在免篩檢、免隔離的「藍色」級別，雖台灣觀光禁令尚未解除，現行旅遊業者目前仍不能販售相關行程，惟相關業者早已嗅到下半年「開國門」商機，股價搶先動起來。

看好疫情趨緩，國境可望逐漸開放，鳳凰、雄獅、五福三家國內旅行業者30日股價聯袂漲停，雄獅重返「百元大關」之上，網路旅行社易飛網也同樣強攻漲停，山富也一度觸及漲停、盤中漲逾8％；飯店業者華園、晶華、夏都、雲品也上漲1.7～4％，餐飲業王品、美食-KY也上漲逾3％。

此外，航空雙雄股價也飛上天際，華航、長榮航盤中股價上漲逾2％，兩檔雙雙突破月線，長榮航將於31日召開股東會，市場除緊盯經營權之爭外，也引頸期盼公司透露對下半年客運復甦之展望，股價30日領先反應，一舉站上月、季線。

迎接夏季報復性出遊 解封、疫情受惠股大點兵

新冠疫情爆發以來，國際間採取的封控政策，導致生產力大幅下降，為通膨埋下了引爆線，且今年俄烏戰爭開打至今，遲遲無法結束，兩國都是原物料生產大國，能源、糧食價格因此大漲，通膨問題隨之引爆。

納斯達克指數今年跌幅達30％，比起道瓊指數今年跌幅17％，高出將近一倍，通膨還為完全受到控制，美國將持續穩定的升息，科技類股隨時可能再次遭受賣壓；摩爾投顧分析師何基鼎建議，趁這波反彈建議把不具成長性、跌幅過深或買進價格過高的科技類股出脫，資金可以轉進解封、疫情受惠題材的股票，短線會比較有爆發性。

時隔2年多，日本終於宣布6/10重新接受有導遊隨隊的外國旅行團入境觀光，台灣被列風險最低的「藍組」，免除入境檢疫和隔離措施，只要持72小時內陰性檢測證明，即可參加旅行團遊日，上周虎航釋出冬季機票優惠，官網系統馬上當機，可見民眾出國意願極高，報復性出遊即將引爆，航空公司也積極招募人力，一切都準備就緒，就等政府開放的東風來臨，解封題材可觀察國際旅遊相關類股，包含航空公司的長榮航（2618）、華航（2610）、旅行社的鳳凰（5706）、山富（2743）。

台灣疫情仍處在確診高原期，惟目前疫苗覆蓋率已達到87％，且追加劑覆蓋率已突破6成5，目前政策傾向與病毒共存，夏季旅遊旺季在即，解封勢在必行。何基鼎指出，長榮航疫情以來，轉型貨運獲利趨穩，全去年EPS 1.31元，創3年來新高，技術面跌破30元整數關卡後，市場承接意願高，股價立刻出現大幅度的反彈準備突破月線，後續將持續震盪，等待消息發布。

同樣的，自由行還不會開放，出國暫時應該都要靠旅行社，旅行社相關的類股可以注意鳳凰、山富，鳳凰即使在疫情期間，也能靠著資產的買賣，穩定獲利，去年全年每股盈餘仍有1.17元，上市以來從來沒有賠過錢，股價目前在月線附近震盪洗盤；而山富上市前獲利不錯，一上市就碰上新冠肺炎流行，營收、獲利當然表現不佳，不過股價是反應未來，不是過去，目前股價同樣在月線附近震盪，等待利多發酵。

此外，虹堡（5258）為電子支付系統廠商，疫情一波一波不斷流行，為了減少人與人接觸，電子支付使用意願高，帶動公司營收、獲利不斷向上攀升，首季繳出財報超乎預期，獲利率出現三率三升，每股盈餘1.59元再創同期高，預估全年每股盈餘可達6元以上，四月營收4.2億元，年增48.5％，本周股價跳空突破40元整數關卡，下周股價有望持續再創新高。

金雨（4503），國內自動販賣機龍頭廠，疫情帶動無人化商機，各種自動販賣機需求逐漸提高，除了深耕自動販賣機外，公司也轉型電池交換站業務，前後協助Gogoro電動機車建置全台超過1,000站，再承接光陽的IONEX電動機車換電站協同開發案，迄今出貨超過2,000台，未來更將電動機車充電站，擴展至電動車充電樁的開發、量產。

（旺得富理財網 黃順德）