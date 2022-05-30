集團股點火 4檔電動車概念股蓄勢衝鋒

台股短線震盪加劇，上周四（26日）剛拉回的台股，上周五（27日）隨即開高走高，收盤漲近300點，日K線收紅；只是若以低點來看，上周的低點15,949點，位置高於前一周的低點15,847點，也高於前二周的低點15,616點。多方防守有餘，大盤已經連續3周未再破低。投資專家表示，目前由於上周收在高位，故本周只要收在16,266點之上，周級別就會出現日出訊號（當周高點越過前一周的高點，且收盤確認），此將有利於6月集團及法人作帳行情的延續。

摩爾投顧分析師蔡正華指出，之前提及今年前5個月的行情多處跌勢，無論是集團或法人（含外資、投信）等績效普遍平平，故5月下旬起可望展開一波新的作帳行情；如今，若以盤面結構來看，這個作帳行情已在進行。近期常提到指數是個股的總和，兩者之間有不同邏輯；指數若要反攻，當然要有個股來帶，而這一波引領大盤守住低點，緩步墊高的指標就是集團股。

據Researcher and research機構最新資料，第一季全球電動車市場銷售量超過200萬台，年成長率達70.7％，各家大廠紛紛搶進相關商機，從布局電動車材料領域的華新（1605）（屬華新集團），到轉型電動車的鴻海（2317）（屬鴻海集團）股價緩步創新高，再到電子紙的元太（8069）（屬永豐餘集團）創下波段新高。其實第一波集團股已經動了，企圖心已顯現，故這些集團旗下的其他個股，包括鴻海集團車用線束的廣宇（2328）、電動車機構件的乙盛（5243），華新集團電動車電池管理系統的精星（8183），永豐餘集團電子紙驅動IC的晶宏（3141）等也轉強，可列入追蹤。

此外，蔡正華觀察，鴻海集團轉強，不僅是電動車族群加溫，同時代表整理多時的股票，近日逐步獲得新的買盤進駐。隨著SpaceX的Starlink星鏈服務在各國落地，加上國內低軌道衛星執照即將於6月開放申請，後續相關供應鏈營運看俏，包括昇達科（3491）、穩懋（3105）、宏捷科（8086）等股價緩步墊高。

其中穩懋與宏捷科等PA功率放大器族群，不僅有低軌衛星概念，同時市場認為低迷的智慧手機產業，近日傳出外資認為大陸消費者對於智慧機的換機意願較市場原先預期來的高，智慧機市場有機會溫和復甦，包括大立光（3008）、台郡（6269）、達邁（3645）等股價都有築底跡象。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）