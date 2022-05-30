5/30上市、櫃企業營運快報

今（5/30）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.儘管大陸上海加速復工，但大規模封城對供應鏈衝擊及消費力下滑影響持續，加上戰爭及通膨升息變數，信邦(3023)董事長王紹新表示，公司在全球都有廠區，可以因應客戶訂單及材料供應狀況調整生產，雖然下半年產業變數不少，公司將謹慎因應，期望業績可以持續成長。

2.傳動元件大廠上銀董事長卓文恒表示，電動車用滾珠螺桿正與多家世界級汽車廠合作，預計2023年起逐漸放量並貢獻營收；至於上銀晶圓機器人及晶圓移載系統（EFEM），已銷售至台灣、歐美、日韓及亞洲各地。

3.3C通路商聯強今天召開股東常會，通過配發現金股利每股5元。總裁杜書伍指出，聯強從通路服務商提升到營銷服務平台角色，今年將為數百個客戶分別提供客製化App，協助掌握業務進展與績效，並開創新服務機制及拓展市場。

4.長榮總經理謝惠全今天表示，隨著供應鏈復工，預期貨量將恢復成長動能，且近期運價止跌、美國線新約於5月生效、長榮新船持續交付，預期進入第3季傳統旺季後，營收可望回升。

5.心誠鎂30日宣布，該公司B輪募資，超額認購200％，共取得資金600萬美元（約1.8億台幣），並吸引台耀（4746）和安瑞投資成為新股東。

目前心誠鎂已完成兩輪募資，總共募集超過1,300萬美元（約3.9億台幣），此次募集的資金將運用於強化吸入性藥械合一CDMO服務之軟硬體核心能力，以增加競爭利基及提升營運動能。

6.今年科技類股面臨回檔修正，在估值偏高、地緣政治衝突、聯準會鷹派升息等利空因素襲擊。由於半導體在新科技如自駕車、元宇宙、太陽能板、電池模組、物聯網等應用下，未來需求只會越來越多，仍走在科技類股長期趨勢的領頭位置。

半導體產業股價經過修正，已逐漸回到合理評價，今早3檔台股掛牌半導體ETF全面反彈逾2個百分點，而兆豐投信即將募集的兆豐洲際半導體ETF(00911)，募集期間6/8~6/14。

在配息方面， 中信關鍵半導體(00891)、新光臺灣半導體30(00904) 都是採季配息，富邦台灣半導體(00892)為半年配，至於將募集的兆豐洲際半導體ETF並無配息。