5/30盤中熱門焦點股

今（5/30）日熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）聯發科股東會 超吸「金」

聯發科(2454)明(31)日股東會即將登場，股利案將會是會中一大焦點，聯發科今年擬配發現金股利73元，不僅是公司新高，同時也是去年台灣上市櫃公司中，配息最高的公司，相當吸「金」，另外，第二季儘管智慧型手機市況低迷，但5G比重拉高有助於ASP，加上WiFi規格轉換及PMIC(電源管理IC)，法人看好聯發科第二季將延續第一季獲利動能，續賺逾2股本，聯發科今開高走高，大漲逾2%，最高達874元，聯發科近10日三大法人累計買超，且融資餘額減少，融券餘額增加，有利於技術面短線走多。

第二季為手機淡季，且受國際局勢及大陸疫情再起影響，手機需求仍相當疲弱，部分供應鏈更受大陸封城影響，只是，聯發科手機業務受惠於新晶片推出且報價較佳，而WiFi規格轉換及PMIC需求維持強勁，三大產品線仍持續成長，法人預估，聯發科第二季獲利可望維持住第一季創高力道、續賺逾2股本。

聯發科第二季財測營收預估1470~1570億元，季增加3~10%，毛利率47.5~50.5%，營業費用率22~26%。聯發科將今年全球5G手機出貨預估由7億支下調至6.6~6.8億支，年增約30%，只是，儘管大陸5G手機需求放緩，但聯發科積極切入歐美及新興市場，新5G晶片採用的製程及規格升級，將有助ASP提升，加上搭載毫米波產品有將如期在下半年問市，攜手美國最大電信商推出新產品，預期手機業務仍具成長動能。非手機領域上，PMIC、網通等產品線持續受惠於規格升級，出貨量及價格亦具成長空間。

聯發科股東會將在明日登場，股利案預計將會是會中一大焦點，聯發科去年擬配發現金股利73元，其中包含盈餘分配的57元以及特別現金股利16元，創下公司歷史最高股利紀錄，同時也是去年台灣上市櫃公司中，配息最高的公司，相當吸「金」。（時報資訊 王逸芯）

（2）日本開國門 11檔觀光股瘋漲

受惠日本將於6/10開放國門，且台灣觀光團入列免隔離、免篩範疇，加上國內鬆綁邊境，也將在6月愈趨寬鬆，使上市、櫃觀光族群周一（5/30）早盤以來，開高登高，包括鳳凰、易飛網等11檔瘋漲，表現搶眼。

迄上午10：44，上市、櫃觀光類股，包括鳳凰（5706）、雄獅（2731）、易飛網（2734）與五福（2745）等4檔攻上漲停板；另外，晶華（2707）、夏都（2722）、富驛-KY（2724）、富野（2736）、山富（2743）、寶得利（5301）與海灣（3252）等7檔，也多大漲5%~9.42%不等。

業內人士指出，股市行情多係先行反映未來3~6個月的景氣，因此，觀光族群短期營運或說上半年營收的轉機，雖仍不明顯，但可預見未來3~6個月的報復性觀光旅遊將大爆發，致基本面機氣象值持續追蹤。（工商時報 數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.華新(1605)：5月以來獲投信買超逾10億元，買盤卡位作帳行情，今早放大量、漲幅5%。

2.欣興(3037)：內資傳伺服器砍單，外資駁斥力挺，早盤勁揚近6%，收復短均、挑戰月線。

3.長榮航(2618)：台灣下半年逐步朝向解封，股價增量大漲逾5%。

4.鳳凰(5706)：看好解封，帶量攻上漲停。

5.富鼎(8261)：搶攻未來的電動車商機，布局碳化矽等新一代功率半導體技術，股價強勢漲停再創高點。

6.環球晶(6488)：矽晶圓供不應求，業績動能強勁，上周五獲三大法人聯手買超503張，早盤急拉大漲近8%，站上600元進逼季線。

7.三福化(4755)：Q1 EPS創高，H2續看俏，晨盤放量衝漲停，收復200元。

8.五福(2745)：資金壓寶解封行情，強攻漲停。

9.尼克森(3317)：MOSFET景氣續旺，並持續衝刺第三代半導體市場，股價大漲逾4.5%。

10.笙科(5272)：射頻IC需求維持強勁，全年營收看增兩位數，股價續大漲逾6.5%。

11.新唐(4919):車用電子、工業等產品出貨表現維持強勁動能，第二季營運維持高檔，且下半年看旺，股價強漲約5%。

12.台積電(2330)：上周五三大法人聯手買超5951張、ADR漲3.04%，另重兵搶進第三代半導體，盤初股價續漲約1.7%。

13.力積電(6770)：新列MSCI台股成分股明盤後生效，今盤初股價漲逾2.5%，成功收復5日線。

14.新光金(2888)：27日獲三大法人合計轉買超10278張，盤初股價彈升逾3%，躍過月線。

15.微星(2377)：發展ODM業務穩營運，三大法人27日擴大買超，早盤續漲約3%、站穩季線。

16.華盈(3520)：中小型營收增長股受矚，早盤第2根漲停現蹤，觸及20元波段新高。

17.華孚(6235)：外資27日大幅回補，今早帶量續攻、漲約5%。

18.長榮(2603)：今召開股東會，總經理謝惠全稱下半年「縱有通膨戰事擾，全年營收仍看好」，股價在平盤以上整理。

19.台泥(1101)：多元發展綠能，外資買盤逐步進場，股價漲近2%站回月線之上。

20.台驊投控(2636)：旺季可能提早到6月報到，投資長榮、陽明挹注業外，股價漲逾3%。

21.台勝科(3532)：矽晶圓出貨旺，將擴建新12吋矽晶圓廠，預期2026年前產能被客戶預訂一空，晨盤聞訊彈升逾3.5%，站上250元及逾1個月高價。

22.同致(3552)：大陸重啟汽車下鄉政策，車市H2可望進入復甦週期，看好超聲波感測器今年出貨可望倍增，獲投信偏多操作，激勵晨盤彈升近2%。

23.康普(4739)：電動車商機夯，今年車用產品營收看俏，晨盤放量強彈近5%，站上1個月高點。

24.旭隼(6409)：訂單看到3個月，近日獲外資偏多操作，早盤一度勁揚近3%，站上4個月高峰。

(李慧蘭)

（4）9檔金融股互別苗頭 反彈不落人後

台股今早盤以來開高走高，金融股表現也不錯，令人側目。

業內人士指出，一般來說，金融族群雖常擔當穩盤角色，唯受惠美國Fed（聯準會）已表態將於6、7兩月再各升息2碼下，使該類股存放款的短中期利差將持續放大，加上股價、本益比相對偏低，始終吸引定存族放長線釣大魚目光。

迄上午10：25，金融股互別苗頭競相往上調整股價者，包括開發金（2883）、元大金（2885）、新光金（2888）、彰銀（2801）、旺旺保（2816）、新產（2850）、富邦金（2881）、國泰金（2882）與台新金（2887）等9檔漲幅都逾2%~4.72%不等，優於大盤的漲幅，表現可圈可點。（工商時報 數位編輯）

（5）MSCI調整5/31盤後生效 半導體新增成分股齊漲

指數編纂公司MSCI（明晟）半年度調整結果將於31日收盤生效，包括力積電、力智及創惟等半導體新增成分股今天股價齊揚。

MSCI這次半年度調整，台股在MSCI全球標準型指數成分股新增力積電、華新、華航及長榮航；MSCI全球小型指數部分，新增17檔成分股，其中半導體股有力智、創惟、鈺創及瑞鼎。

隨著美股勁揚，台股今天延續反彈走勢，早盤指數大漲逾200點，力積電等半導體新增成分股股價同步走高，其中，力積電達新台幣58.5元，上漲2元，漲幅3.53%。

力智股價達586元，大漲44元，漲幅8.11%，並創1個多月新高價；創惟一度站上200元，達202元，上漲9.5元，漲幅4.93%；鈺創達69.7元，上漲1.4元，漲幅逾2%；瑞鼎達495.5元，上漲9元，漲幅1.84%。

力積電等今年來營運同步高度成長，力積電前4月營收280.35億元，年增54.14%；力智前4月營收22.72億元，年增45.26%；創惟前4月營收15.72億元，年增87.55%；鈺創前4月營收21.16億元，年增45.91%；瑞鼎4月營收104.03億元，年增41.48%。（中央社）

（6）微星站穩季線 智慧物聯網特展秀肌肉

微星(2377)周線連2紅後，今早股價持續站穩季線之上，挑戰半年線反壓。

微星「智慧型機器人AMR」近年發揮傲人研發及軟硬系統整合實力，以百萬公里哩程實測的技術能力來服務每一個客戶的需求，超前部署後疫情時代的智造商機，以SLAM技術基礎開發Wafer Cassette自動物料搬運系統（AMR-AMHS）並整合RFID的系統來達成24小時生產與自動化運輸需求；防疫消毒機器人則透過UVGI紫外線殺菌照射光能，分別對空氣中與物體表面病毒、細菌等微生物進行殺菌，實現場域全面淨化，為產業打造高效安全的營運環境。

台南市贏地創新育成基地於111年05月30日舉辦為期三週的 「智慧物聯網跨界整合新應用特展」，聚焦智慧醫療、智慧工廠、智能生活等領域，邀來茂德科技、微星科技、霍恩實業、棋苓、黑晶科技等5家知名台廠齊聚一堂，以聯展方式呈現先進AIoT 與IIOT技術整合應用，促進物聯網產業跨域交流。同時，本次活動開放民眾入場參觀物聯網時代下的創新產物，邀請全民共襄盛舉。

「茂德科技」透過自主研發設計各類感測器並結合AI視覺及定位技術整合，推出的AI智慧網路攝影機、廣域及區域型智能手錶。其中，AI智慧網路攝影機採用聯發科晶片，導入美國軍用等級DDS服務軟體技術，集高通量、低延遲與高資安等特性，為新世代網路攝影機開創新的里程碑。智能手錶具備GPS、WiFi及RSSI定位技術，透過CAT-M1/NB-IoT通訊，不需手機可獨立運作，實現高效人員安全與監測管理模式。

「霍恩實業」創立初期以代理銷售藥品、醫材為主，因應市場需求轉型成即時照護系統商，提供24小時全天候的即時關懷與照護系統。服務系統結合了：視訊健康諮詢(視訊門診)、即時照護關懷、居家服務、社區藥局送藥…等服務系統，提供最完善全方位智慧關懷照護解決方案。

「棋苓」已發展出人員與資產定位管理SaaS服務平台(Eleplo與Gpwear)，能加速導入人員與資產定位應用。其中，Eleplo SaaS (Software as a Service)平台服務，提供了區域型資產定位管理的服務，包括了：設備管理、3D室內定位地圖、多種警戒通報設定( Line notification、mail、APP推播..等)、禁區圍籬設定、數值警戒設定、報表匯出…等，也提供了便捷彈性的整合方式，不管是直接使用管理介面，或是將數據推送整合到廠商的既有系統，都能輕易整合。

「黑晶」為各企業打造客製化AIoT方案，從感測設備到雲端系統，除了提供眾多的通訊技術如Sigfox、NB-IoT、LTE-M、Cat1、LoRa、WiSUN，並提供雲端應用與人工智慧的開發。

同時為了確保開發內容符合客戶預期，黑晶會提供概念驗證(Proof of concept)的微系統協助初步驗證。目前服務的案例包含工廠設備雲端監控、電子廚具維運系統、寵物/物流/無人機定位管理系統等。（時報資訊 任珮云）

（7）跌深 世界先進回神

晶圓代工廠世界(5347)受市場需求修正雜音及大盤震盪加劇拖累，近期股價持續於近1年半低檔震盪。由於今年來修正幅度已達近4成，今（30）日跟隨大盤同步開高反彈，勁揚4.89％至103元，早盤維持逾4％漲幅，領漲晶圓代工族群。

世界先進2022年首季業內外表現皆美，稅後淨利40.91億元，季增達10.11％、年增達84.85％，每股盈餘（EPS）2.5元，連5季改寫新高。前4月自結合併營收179.77億元，年增達45.56％，續創同期新高。

世界先進對第二季展望維持樂觀，預期營收將季增達12.7～15.6％、連10季改寫新高，毛利率將續升至48.5～50.5％、營益率續升至37～39％，出貨量可望季增約7％、達26.3萬片8吋晶圓。目前訂單能見度未見變化，預期至第三季均能維持高稼動率。

展望後市，世界先進董事長方略在致股東報告書中指出，在與營運相關的電視、手機、電腦、汽車等四大終端產品市場中，由於中國大陸面板廠持續擴廠，超高解析度面板滲透率攀升，面板驅動IC的晶圓代工需求維持穩定，對今年營運仍有一定程度貢獻。

其次，5G基地台和智慧型手機帶動的電源管理IC與分離式元件爆發性成長，世界先進得以積極拓展新訂單，對整體產品組合優化有相當程度助益。同時，世界先進在車用電子的開發已逐步開花結果，將在車用電子蓬勃發展的未來帶來相當業績。

方略指出，世界先進除了既有的高壓類比、雙極-互補-擴散金氧半導體（BCD）、超高壓製程外，持續加速感測元件、指紋辨識IC、高功率電源管理產品及嵌入式記憶體平台等計畫執行，將有助推升公司整體業績及企業永續，確保在特殊晶圓代工的領先地位。

不過，眾家外資近期對世界先進的營運後市看法仍明顯分歧，美系外資及亞系外資均相對樂觀看待，鑒於需求可望持續及良好的毛利率概況，分別給予「買進」及「優於大盤」評等，但因產業下修風險，將目標價分別調降至155元及120元。

日系外資及歐系外資則同步保守看待，認為近期最大挑戰在於供應鏈，不確定性增加將使平均售價（ASP）自下半年起下滑，分別維持「中立」及「持有」評等，目標價則分別為136元及115元。（時報資訊 林資傑）

（8）富鼎漲停 MOSFET台鏈廠迎轉單強彈

國際IDM大廠搶攻第三代半導體商機，擴大將MOSFET產能移轉至第三代半導體市場。消息激勵MOSFET族群，周一（5/30）普遍大漲，除富鼎開高走高，盤中強勢登頂外，尼克、大中與杰力等也多大漲，表現不錯。

據了解，法人看好尼克森、杰力、大中及富鼎等台灣MOSFET供應鏈，可望搶下國際IDM大廠的轉單商機，也注意到功率半導體晶圓廠漢磊及嘉晶等概念股，搭上這波第三代半導體需求，接單動能逐步放大。

隨著5G、電動車及工業等終端市場大規模成長，碳化矽（SiC）及氮化鎵（GaN）等第三代半導體市場，成為未來功率半導體的新商機，意法半導體、瑞薩及英飛凌等國際IDM大廠，逐步擴大擴增第三代半導體產能，導致國際IDM大廠的消費性MOSFET產能不斷縮小，也讓台灣的MOSFET廠，擴大搶下從國際IDM大廠的移轉訂單。

法人指出，尼克森、杰力、大中及富鼎等MOSFET廠，近年來於半導體產能全面吃緊潮中，陸續拿下不少轉單，隨著國際IDM大廠不斷壓縮消費性MOSEFT產能，台灣MOSFET廠有機會拿下更多移轉訂單。

市場專家表示，MOSFET主要投片量產的8吋及6吋晶圓，目前的代工產能來看，有機會一路維持吃緊到2023年，加上國際IDM大廠逐步移轉消費性MOSFET產能至高階市場，這波MOSFET市場的需求，短期內仍將維持目前的火熱現狀。

其中，杰力、大中及富鼎等MOSFET廠，受惠產能吃緊，產品單價維持在高檔，加上訂單滿手，2022年前四月繳出歷史同期新高的亮眼成績。法人強調，雖然消費性筆電放緩，不過MOSFET供給仍相當吃緊，且商用及電競筆電需求依舊相當強勁，看好MOSFET廠第二季營運仍有機會持續攀升，下半年訂單亦有望再成長，全年營運可望繳出歷史新高的成績。

此外，因第三代半導體市場後續需求，有望大幅成長，漢磊、嘉晶等功率半導體廠，也開始搶進碳化矽、氮化鎵等相關市場。法人指出，漢磊、嘉晶目前訂單動能，有機會一路衝到年底，目前不論車用電子、5G及太陽能等終端市場，也開始擴大使用第三代半導體，預期2023年之後的接單表現，可以一路放大成長。（工商時報 蘇嘉維；工商時報 數位編輯）

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