盤前掃描｜5/30財經重點一把抓
本日重要投資情報：
（1）iPhone新機話題熱 10檔蘋概股抬頭
（2）長榮股東會 現金減資6成案拚過關
（3）搶股息賺價差 16檔殖利率逾8％法人買
（4）砍單流言！內資空襲伺服器 外資挺這2檔
工商時報為您精選今日不得不知的財經資訊，開盤前掌握投資先機。
長榮股東會 現金減資6成案拚過關
長榮集團經營權之爭持續延燒，長榮海運今日打頭陣開股東會，雖然沒有董監改選，但會中將討論現金減資6成議案，有望成為這波台股企業減資潮的重要指標。金融圈認為，長榮這兩年獲利飆高，現金滿手…閱讀全文
上海砸3,000億人民幣救經濟
上海救經濟火力全開！上海市29日公布「加快經濟恢復和重振行動方案」，包含四大面向、共50條措施，總計全年將斥資人民幣3,000億元，以「超常規力度」重振經濟。除了擴大企業紓困與減稅降費力度，更宣布自6月1日起取消復工復產審批制度…閱讀全文
iPhone新機話題熱 10檔蘋概股抬頭
外資券商把握美股展開反彈，趁勢點燃討論熱度，話題吹向即將在第三季發表的蘋果iPhone 14系列，海通國際證券電子研究主管蒲得宇預料，新機下半年出貨量將不會遜於去年同期的iPhone 13系列，且蘋果現在不太可能砍新機訂單，反擊近期不斷打壓行情的空頭言論…閱讀全文
10檔外資狂掃貨 5檔買超逾10億
法人認為，由於外資結構組成多元，從上述主要買超個股中，大致可看出區分為三大面向，第一是台積電、鴻海、聯發科等產業龍頭股，在被動式基金買盤大舉湧入之下，鎖定大型權值股敲進，並發揮拉抬指數效果…閱讀全文
又見隔日沖？低接買盤縮手 小資追高價股
台股攻克月線大關，增添多頭信心，盤中零股交易27日雖欠缺「愈跌愈買」的低接買盤支撐，成交金額再度降至10億元以下。不過，觀察成交金額逆勢突破千萬的個股，清一色皆是百元以上的高價股，仍可看出小資族群跟進此波反彈行情的企圖心…閱讀全文
搶股息賺價差 16檔殖利率逾8％法人買
台股在電金傳產同步走強帶動下，指數重回萬六整數大關，並攻克月線反壓，此時正值上市櫃公司密集召開股東會之際，投資專家篩選包括陽明（2609）等16檔優質股，有望股息、價差一把抓…閱讀全文
砍單流言！內資空襲伺服器 外資挺這2檔
電子類股回檔猛烈，股價位階較高的伺服器與ABF族群近期受到內資法人傳出伺服器砍單傳聞衝擊，指標股回檔猛烈，卻也激發外資券商嚴厲駁斥，花旗環球、瑞銀、摩根士丹利證券等強調沒看到伺服器砍單，重申看多緯穎，高盛與摩根大通證券則力挺欣興…閱讀全文
延伸閱讀