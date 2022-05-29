砍單流言！內資空襲伺服器 外資挺這2檔

電子類股回檔猛烈，股價位階較高的伺服器與ABF族群近期受到內資法人傳出伺服器砍單傳聞衝擊，指標股回檔猛烈，卻也激發外資券商嚴厲駁斥，花旗環球、瑞銀、摩根士丹利證券等強調沒看到伺服器砍單，重申看多緯穎，高盛與摩根大通證券則力挺欣興。

市場近一個月來多次傳出美國科技巨擘下修資本支出，理由是總體經濟風險將使這些依靠廣告成長的科技大企業面臨不確定性，適逢美股波動加大，台股量縮下跌、市場信心脆弱，本土法人拋售與融券賣壓暴增對相關個股造成極大壓力，伺服器相關重要指標股回檔幅度深，但經各大外資多方查證之後，得出「並未聽說砍單」共識，攜手駁斥流言。

瑞銀證券台灣硬體科技研究部主管陳星嘉指出，美國四大雲端服務供應商微軟、Meta、Google、亞馬遜今年的資本支出合計將年增18％，推估緯穎關鍵客戶Meta、微軟的資本支出將更成長55％與13％，得以支撐緯穎營收雙位數幅度增長。樂觀派外資對緯穎的目標價全部都是千金級，介於1,200～1,460元之間。

欣興近期同樣飽受融券上升與投信法人賣超所苦，股價黯然失色，摩根大通證券剖析，空頭勢力對欣興的其中一個疑慮就是Sapphire Rapids伺服器平台恐延遲發表，但提醒旗下客戶，一旦新伺服器的CPU出貨開始揚升，空方論點威力就會減弱，而且欣興強勁的獲利增長前景，目前看來並無變化。

摩根大通證券強調，PC市場疲弱與英特爾伺服器延遲的疑慮，可視為對欣興股價的壓力測試，Sapphire Rapids伺服器平台延遲反而可能引發2023年更大的供不應求，並推動整體產業明年的獲利增長，給予欣興「優於大盤」投資評等，推測合理股價估值是315元。