證交所六月董監事改選 董座3熱門人選浮現

證券F4今年高層人事恐將異動，其中，證交所將於6月14日召開股東大會，重頭戲除了將通過證交所改制後最佳獲利及配息配股案外，也將進行董監改選。業界傳出三大熱門人選，並期待證交所董事長能帶領台股站上2萬點高峰。



證交所及集保中心今年將進行三年一度的董監改選，因證交所董座職務位高權重，廣受各界關注，董座許璋瑤近年來對資本市場居功厥偉，公司內部都希望能夠留任並持續帶領；此外，目前浮上檯面的財經重磅級人選，還有行政院副院長沈榮津及集保結算所董事長林修銘。



證券圈多位大老表示，證交所董事長為資本市場的領航者，除上市公司IPO、審查及管理外，最重要的則是擘劃台灣資本市場未來走向，並推升台股站上國際市場舞台，與韓、星等股市競逐高下。



現任董座許璋瑤上任4年7個月以來，先後推動重要的交易新制，包括盤中零股交易、股票造市制度及逐筆交易制度等，過去2年多來，即使外資已陸續賣超台股約1.7兆元，但台灣資本市場仍日益壯大，台股交易量能攀升，許璋瑤堪稱台股的「福星、福將」。



此外，可望角逐證交所董座黑馬的人選中，副院長沈榮津有「台灣最強歐吉桑」之稱，處事格局廣闊，自民國71年進入經濟部工業局任約聘研究員，一路自技士、技正、科長、簡任技正、副組長、組長升起，曾任經濟部部長。沈榮津在擔任經濟部次長期間，亦曾兼任中鋼董事長職務，相關資歷非常完整。



林修銘則畢業於台灣大學政治系，赴美國深造取得喬治華盛頓大學華府特區企業管理研究所碩士學位，曾服務於老投信之一的中華投信，對證券周邊單位業務熟稔、處事務實圓融，其專業深獲市場一致肯定；近年來，集保在林修銘進行數位轉型下，營運一路走高，去年營收達100.33億元、稅後盈餘60.96億元，每股盈餘13.99元均創歷史新高記錄，集保轉投資的基富通去年轉盈、EPS達2.24元，資產管理規模（AUM）超過800億元，也繳出亮眼的成績單。