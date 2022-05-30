搶股息賺價差 16檔殖利率逾8％法人買

台股在電金傳產同步走強帶動下，指數重回萬六整數大關，並攻克月線反壓，此時正值上市櫃公司密集召開股東會之際，投資專家篩選包括陽明（2609）等16檔優質股，有望股息、價差一把抓。

投資專家篩選條件包括第一季有獲利、現金殖利率超過8％、法人5月以來加碼，計有陽明、長榮、志超、國喬、華夏、中菲行、義隆、撼訊、至上、中華、台驊投控、台玻、南帝、華固、聯陽、頎邦等優質好股，今年上市櫃公司整體配息至少可達2.6兆元，可以跟著法人一起布局。

台新投顧副總經理黃文清指出，美股四大指數反彈，激勵台股27日大漲297點，加權指數收於16,266點，周漲幅0.75％，周線連二紅。展望後市，預計聯準會下半年升息速度放緩，屆時美股有反彈空間，而目前加權指數正在築底，台股有望隨著美股回升，時值股東會旺季來臨，可逢低布局高殖利率績優股。

元富投顧總經理鄭文賢分析，台股守穩萬六關卡，技術面呈現價穩量縮盤整格局。整體產業面及基本面無利多消息，盤面欠缺主流股帶動，影響法人追價意願。

目前全球金融市場走勢最大的壓力莫過於高漲的通膨，在通膨疑慮未解前，股市重回多頭不易，台股狹幅震盪走勢將持續一段時間，預測台股區間15,800～16,500點。

群益投顧副總裁曾炎裕指出，電子三王全力護盤，電子指數在5月止穩，中小型電子股亦陸續反彈，若台幣短線也回穩，加上除權息行情及法人6月季底作帳帶動，指數短線反彈可期。

在個股看法方面，隨上海解封，運輸量逐漸恢復，27日出爐的最新一期SCFI貨櫃運價指數連兩周上揚，此外，美國今年港口壅塞高峰可能在6月底提前出現，去年塞港問題將再度上演。今年來BDI指數連六周上漲，海岬型與巴拿馬型船舶載運需求強勁，航運股又有殖利率保護，預期仍有表現機會。