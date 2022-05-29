網紅九妹押台積電慘套 老手爆驚人成本

知名YouTuber「Joeman」（人稱九妹），日前自爆買台積電慘套很多錢，一路從640元往下攤平，目前平均成本在600元以上，以目前500多元的股價來看，大約賠掉一台小牛約800萬元，但他霸氣喊「本多終勝、不會撤場」。有網友開始補腦，回推九妹當時投入的本金近4,000萬，更有不少人表示「先蹲後跳 再倒賺一棟信義區豪宅」、「他放著又沒差，沒賣掉就不算虧」。

九妹日前上Podcast節目「百靈果News」談起自己投資賠錢的經驗，大爆在台積電慘套很多錢，一路從640元往下攤，台積電買了好幾次，全部都在智障的點（價位）賣掉，自嘲根本是超級韭菜。

他說，曾經在100多元台積電買2、30張，賺了40幾元就賣掉，很開心啊，後來在248元的時候又買了20張，隔天就衝到250元，看到有賺就賣掉。

九妹回憶，當時新冠疫情剛爆發，覺得股市一定會暴跌，不知道會QE，他當時心想，買賣台積電做波段就好，再也不用當YouTuber了，還沾沾自喜是股神。但沒料到，根本沒有波段，台積電直接往上衝、甚至漲停，又錯過大波段行情，令他相當扼腕。

九妹表示，自己大學很多同學都在台積電、聯發科工作，他側面打聽接單狀況非常好，加上台積電法說展望也很樂觀，而且台積電是很誠實的公司，說成長就是會成長，市場也樂觀預估長線股價應該上看800到1,000元，所以從600多元開始「All in」，現在跌到5字頭，被套牢就放著，「我本多終勝啊！」

九妹還不忘對小股民喊話，「各位只要買台積電低於600元價位的，你們都贏我，我不會撤場、還在裡面，」但他也坦言，每天打開損益試算表就是心痛，現在都不看了，自己應該賠好幾百萬，快賠掉一台小牛。

知名網紅買台積電賠錢的消息一出，立馬引發網友熱議，有人開始回推九妹投入多少本金，640元往下攤平，到現在大概-20%，一台小牛約800萬元，代表投入近4000萬資金。

其他網友認為，「幾百萬 多接個業配就回來了」、「反正網紅賺錢跟印鈔一樣快，虧這一點根本無感」、「長期會贏 本業穩穩賺」、「人家月入少說300萬起跳，擔心啥」、「不愧是韭man」、「等他受不了賣掉，大夥就可以抄底了」。

（中時新聞網 吳美觀）

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