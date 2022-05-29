這檔電子股投資價值 中信投顧看見了

光寶科跌深 中信投顧看見投資價值

台股期望展開反攻，投顧研究機構力推反彈股助陣，其中，光寶科（2301）股價回檔之後，中信投顧相中光電與雲端產品為成長主力，積極優化產品結構的投資價值，給予「增加持股」投資評等，推測合理股價69元。

光寶科第一季營收412.3億元、年增9％，營業利益29.8億元、年增42％，雖然本業獲利年成長，但是每股純益0.92元低於市場預期，主要原因為業外認列Vizio評價損失10億元，占營業利益高達33％，相較2021年第一季時認列Vizio利益26億元，有明顯落差。光寶科已持續處分Vizio持股，預期第二季認列其評價損失將會縮減。

光寶科首季光電與雲端營收合計占比52％，首度超過消費電子部門的48％，成為公司主要成長動能，其中，核心應用成長率超過雙位數的有汽車電子、光電半導體紅外線、雲端運算平台、物聯網。中信投顧指出，第二季受大陸封控影響，NB供應出貨受阻，目前估計供應鏈復工程度約七成，整體物流仍不順暢，預估第二季營收小幅衰退。

展望下半年，雖NB市場規模衰退趨勢幾成定局，法人仍看好三大新事業成長動能：一、雲端電源供應器需求強勁，北美資料中心客戶持續投資；二、光電業務中不可見光產品維持雙位數成長；三、車用充電樁需求強勁，且產品單位售價也大幅成長，整體而言，可望抵消NB下滑衝擊。