台股反彈先鋒 大咖關注這16檔

台股反彈訊號閃現 16檔法人偏多 攻堅急先鋒

台股受美股大漲激勵，上周五（27日）拉出297點長紅棒，終場收在16,266.22點，外資轉買現貨203.25億元，順勢攻上月線，累積單周上漲121.37點，漲幅0.75％，周線連二紅，且周KD向上黃金交叉，反彈訊號閃現；法人認為，指數若能成功站上16,316點短期頸線，有望形成波段反彈向季線靠攏，惟需要留意產業轉弱訊息，包括類股持續修正，大型金控股籌碼鬆動，尚無止穩現象，預期台股仍可能持續反覆打底。

統一投顧董事長黎方國指出，台股周五雖收紅，惟目前利空還沒完全緩解，研判此波反彈尚不是回升行情的開始，投資人還是要保守為宜；台股落底可先觀察三大訊號，其一，成交量要縮到1,800億元左右或之下，其二，融資減幅大過台股跌幅，約要再減少7、80億元，其三則為利空鈍化。

投資專家精選月線向上、法人偏多操作等個股，包括友達（2409）、鴻海（2317）、華孚（6235）、陽明（2609）、上海商銀（5876）、日月光投控（3711）、宏碁（2353）、群創（3481）、華南金（2880）、裕民（2606）、中砂（1560）、元太（8069）、長榮（2603）、合晶（6182）、華盈（3520）、晶宏（3141）等，股價續航力道可期。

此外，康和證券投資總監廖繼弘認為，台股近期在1萬6,000點附近橫盤已久，本波反彈的主流股不明顯，為零星個股帶領，族群尚未集結成隊，本周台股選股難度更高，例如矽智財股僅有創意強勁，但智原（3035）卻反向往年線靠攏，建議觀察指標為已站上季線的個股為參考條件。

（旺得富理財網 黃順德）

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