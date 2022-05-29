金融股要翻身了？外資狂押這3檔銀行

金融股中長期仍偏多 要翻身了 外資狂押3檔銀行

美股4大指數上周五（27日）持續強彈，收復短期均線，道瓊指數兩天噴漲逾千點，激勵台股上周五上漲297.39點，終場收16,266.22點，在半導體股、金融股領漲之下，奪回月線，若美股續揚，台股有望迎來一波反彈行情；安聯投信台股團隊也看好隨著近期非電族群的修正，有利於資金面的結構，跌深電子股的族群可望獲得支撐、並逐漸吸引外資回流。

電子指數單周走跌0.06％，相較之下，金融指數上漲1.2％，傳產指數在航運族群強彈推升，週漲幅更是大漲2.33％之多，目前電子與傳產雙雙來到月線之上，僅剩下金融股仍位於短中長天期均線之下，本周有望挑戰月線與年線反壓。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股快速修正多已反映目前市場利空，投資價值已然浮現，搭配高殖利率優勢，有利於吸引低接買盤進場，第2、3季業績具有實質成長、高能見度之產業，將成為資金回補的首要選擇，包括位於成長趨勢上的半導體相關產業鏈、電子零組件類股與光電產業，以及非壽險背景的金融股等。

觀察上周法人資金動向，三大法人全數站在買方，為3月28日當周以來，首見三大法人同步買超，外資連2周回補台股，單周加碼77.38億元，本土法人方面，投信連續第19周站在買方，單周回補26.36億元，自營商終止連7賣，單周反手買超14.7億元，合計買超台股118.44億元。

金融指數從4月中高點一路下殺，累計跌幅逾15％，外資也陸續回補，其中臺企銀（2834）、永豐金（2890）單周買超張數都在2萬張以上，合庫金（5880）也有1.8萬張，法人則認為金融股中長期仍偏多，投資價值也開始浮現，操作策略仍可逢低進場。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

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