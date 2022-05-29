6月政策護航股 14檔吸睛

邊境鬆綁＋上海解封 6月聚焦政策護航股

台股走勢順著美股反彈之際，三大政策政策護航股表現搶眼，包括邊境鬆綁、開放旅客中轉、上海6月解封與汽車下鄉的大陸復甦股，有望扮演台股6月的新主流。

邊境管制傳出6月將鬆綁的訊息，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，各國邊境已經開放，為了維持經濟穩定，企業經商便利，解除邊境管制已看到曙光。而旅行業者也指出，指揮中心5月底就會宣布邊境鬆綁，也會一併開放旅客過境桃機的中轉限制，中轉旅客將不需要PCR檢測。

此政策利多的釋放，對長榮航及華航是一大助益，尤其中轉旅客占長榮航的航空客運業績達四成，又以東南亞中轉到北美的旅客居多數。這段期間，因桃機限制中轉過境，旅客都流失至韓國及日本，因此航空業對能開放中轉相當興奮，為了迎接中轉旅客，已如火如荼進行籌備，一旦宣布開放，就可立即銜接上。

企業界最關心的上海6月將解封，對設廠在上海的電動車大廠特斯拉，絕對是令人振奮的消息，4月上海特斯交車輛減至1萬以下，比今年1～3月每月交車量達5萬輛，呈現銳減，隨著貨櫃海運及航空貨運供貨順暢，供應鏈斷鏈或缺料問題，將逐步緩解，特斯拉及其他企業的營運恢復軌道，當然更有賴貨櫃航運及航空貨運業者協助運送。在此利多激勵下，台股的萬海反彈至半年線，長榮及陽明更已收復所有均線。

政策護航 扮6月市場新主流

日前中國交通運輸部數據顯示，上海港貨櫃日吞吐量回升至正常水準的95.3％，浦東機場日均貨郵吞吐量高峰時段已恢復至疫情前的八成左右。

此外，大陸為了刺激經濟成長，工信部再度推動汽車下鄉的政策，除了發放消費券與給予補貼外，也將新能源汽車補貼延長一年至2023年底，對象包括特斯拉在內的外資車企。

法人表示，台股5月指數波動劇烈，不過隨大陸汽車下鄉政策刺激，汽車零組件的堤維西、耿鼎、胡連、智伸科、致伸、定穎及怡利電，都有機會持續受市場資金關注。