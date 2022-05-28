外資本周掃貨面板、海空運 抄底3檔金融股

半導體領漲、金融股回神，推升台股27日大漲297.39點或1.86%，順利收復月線、萬六大關，周線連2紅。觀察外資本周動向，雖大型金控股仍為殺盤重心，卻見外資開始逢低承接台企銀、永豐金與合庫金等3檔跌深金融股，投信建議，隨近期非電族群修正，有利於資金結構調整，伴隨外資回流，反彈行情有望持續。

外資27日大幅買超203億元，成台股重登月線的最大功臣，本周來累計買超77.37億元，惟本月來仍累計賣超545.18億元，今年累計賣超7729.93億元。

進一步觀察外資最近5個交易日的持股變化，本周大買面板雙虎，除買超第1名是群創的5萬8355張，友達也以5萬3057張排名第3，陽明加碼5萬4304張居次，以上3檔累計都大買逾5 萬張。

此外，長榮航與華航等航空雙雄分別名列外資買超第4、5名，各獲加碼4萬4426張與2萬9786張，而貨櫃大哥長榮也有2萬3399張買盤進駐，鴻海則買2萬1388張。

其中最值得留意的是，已有3檔金融股見到外資買盤低接，均非大型金控，當中以台企銀5天以來合計買進2萬7986張最多，永豐金與合庫金各買2萬5064張、1萬8744張，而彰銀、華南金、上海商銀等3檔，也加碼逾1.6萬張。

至於本周賣超前10名部分，大型金控續淪外資提款機，當中新光金遭砍12萬3235張居冠，其他依序為元大金8萬6409張、開發金7萬0846張、富邦金4萬5952張、國泰金4萬3136張、玉山金3萬7827張，包辦賣超排行榜前6名。

非金族群部分，外資本周調節台積電1萬6802張、金像電1萬4007張、慧洋-KY達1萬3817張，以及仁寶1萬2889張，而緯創、欣興等2檔，也見外資調節超過萬張。

針對近期盤勢，安聯投信表示，台股延續過去1、2周的走勢，儘管一方面反覆消化通膨、終端需求雜音及庫存開始調整等影響，但另一方面，就股價表現來看，其中電子股走勢相對整齊；金融股則相對疲軟。

安聯投信認為，隨近期非電族群修正，有利於資金結構調整，並逐漸吸引外資回流。投資建議上，儘管不確定性仍在，但回歸個股基本面是較簡單的對應方式，若非基本面變化引發的賣超，反而可視為投資良機，但提醒儘管市場有望持續反彈，但需亦步亦趨，謹慎檢視趨勢變化。

（ 旺得富理財網 李宗莉 ）

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