美股真反彈?死貓跳?謝金河:兩種股票免驚

美國通膨預期到頂，激勵道瓊2天狂噴逾千點，科技股為首的那指、費半漲勢更是凶猛，但財信傳媒董事長謝金河提醒，美股技術面出現負乖離，市場信心未平復，多空仍有激戰，除Google、亞馬遜、臉書、特斯拉跌勢重，更見Snap、Roku、蝦皮、高鑫零售等4檔跳水股，顯然有配息或具基本面支撐的股票最穩當。

謝金河在最新一期《先探》指出，最近有1則外電報導，美國銀行對資深經理人展開調查，發現全球投資人對各國央行極度升息的宣示感到恐慌，對經濟前景的樂觀情緒已掉到歷史新低，加上對停滯性膨脹疑慮加深，使得投資人紛紛提高現金比率。

這項調查發現，全球投資人現金水位已來到2001年9月以來最高，2001年是911恐怖攻擊發生的時間點，顯示投資人將央行升息的鷹派立場列為最大風險。其次才是全球經濟衰退，當然後面還有通貨膨脹、俄烏戰爭、新冠疫情這幾個顯著的變數。

他指出，Fed鷹派升息，加上對經濟衰退疑慮加在一起，很容易對股市產生具大殺傷力。這一波全球股市的殺盤「到底了」沒有？可從美股迄今仍處在激烈震盪期看出端倪。

道瓊5月18日大跌1164.52點，後來每天都出現巨幅震盪，從技術面來看，道瓊在30635.76點觸底，也拉出下影線，但科技股賣壓仍沈重，Nasdaq、費半賣壓未盡，美股技術面出現負乖離，但市場信心未平復，多空仍有激戰。

從漲時重勢、跌時重質的角度來看，這一次有息的個股，像Apple、微軟雖隨勢下跌，但相對較有支撐力，從未配息的Google、Amazon、FB、Tesla等跌勢就較重，最近想吃下Twitter的馬斯克反悔嫌貴，又造成推特股價大跌，也連帶影響Tesla走勢。

幾個月前，Tesla才創了1243.49美元天價，24日最低跌到620.57美元，股價已遭到腰斬，Tesla市值最高達1.248兆美元，現在剩下6308.35億美元，折損掉一半。

這次費半壓力也很沈重，先前Nvidia最高漲到346.47美元，市值衝高到8675.64億美元，把台積電都比下去，這回Nvidia跌到155.67美元，市值剩4044.9億美元，也剩下不到一半，AMD跌幅也很嚇人。

台灣半導體股使不上力，顯然也與SOX指數跌不休有關。今年費城半導體指數最高到4068.15點，最慘跌到2754.76點，單是指數就跌了32.28％，台灣在費半掛牌的個股當然不會太好，這次日月光、聯電ADR都重挫，慧榮科技也趁機併給人家。

這一波台積電ADR最低跌到87.01美元，如果從145美元起算，跌掉39.9％，今年台積電跌27.44％，如今跟Nvidia、AMD來比，台積電算是好的，但對台股加權指數的影響就很大了。

美國最近經常出現跳水股，像Snap發布獲利影響，24日股價1天重挫43.08％，去年底最高83.34美元，現在跌到12.65美元。女股神Cathie Wood最愛的Roku，從490.76跌到75.03美元，也是十分慘烈。

號稱東南亞最大電商的蝦皮（SEA）首季虧損5.8億美元，股價已從372.7美元滑落到54.08美元。在香港掛牌的高鑫零售，首季從去年同期賺21.83億人民幣，變成虧損7.39億人民幣，股價從13.4殺到2.1港元，從這些景象可以看出基本面才是股價重要護城河。

第2197期《先探》報導，今年以來，所有靠吹噓大漲的個股，股價修正都很慘烈，像去年瘋狂的AMC，股價從1.91漲到72.62美元，現在又跌到剩下10.3美元，這次決定在美下市的滴滴從上市第2天的18.01美元，現在只剩1.37美元，在美下市更折損所有投資人，現在在美不能交財報的陸企，可能必須打包回歸中港市場。

謝金河直言，從全球股市這次的修正可以嗅出，這是一輪基本面的調整，Fed鷹派升息的刀子才剛舉起，所有人往最悲觀的經濟衰退去設想。

（ 旺得富理財網 李宗莉 ）

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