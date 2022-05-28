買4檔超夯股1整年薪水賠光 少女股神哭了

疫情以來台股火熱，吸引不少新鮮股民搶進，但並非每個人都能在股市如魚得水。一名曾在股市收益頗豐的女網友，近期痛訴獲利全部回吐，一度單日就賺進月薪，信心大增買進4檔美股熱門標的，如今卻賠上全年薪資，讓她心情跌落谷底，直呼「不玩了，錢還我」。

這名女網友在社群平台Dcard以「我賠掉了一整年的薪水，不玩了錢錢還我」為題發文，有感近年通膨嚴峻、股市熱絡的她，起初先買0050試水溫，看到每個月穩定獲利後信心大增，便開始挑選幾檔熱門股，殊不知每天都大賺，「印象最深的是，某天我打開app，當天就賺了我一個月的薪水」。

然之後，她認為台股市場太小，開始涉足美股，諸如紅極一時的Palantir、華爾街女股神伍德（Cathie Wood）的旗艦基金ARKK、半導體類股超微（AMD），甚至是加密貨幣Coinbase也有投資。

「有停損的基本上都是-30%，沒停損賠六七成了」她表示，如今不僅獲利全部回吐，本金也僅存三成左右，一度獲利可觀，後來卻成一場空，雖然心情還沒平復，但她坦言未來還是把錢投入股市，但只先考慮智能投資類別，做好設定定期投入，不用自己做買進的動作，然後就刪APP回去上班。

同時她也呼籲，投資需要理性、別太貪心，也不要盲從他人推薦就亂買股票，還是要有自己的判斷。

文章曝光，掀起網友熱烈討論，「完全懂，我有買ark，也有跟著木頭姐買一些小型股，真的是很慘」、「沒眼光投資就只是賭徒」、「這兩年真的很特別，感覺也學不到什麼」、「少女股神yo少了一個」。

有不少網友獻上安慰，「就當花錢買教訓吧，還好妳沒開槓桿」、「在股市每停損一檔股票一定要自省」、「總是有機會可以再賺錢的，加油」、「看看幣圈，心情會好點」、「我懂」、「錢錢沒有不見，別怕」。

（ 中時新聞網 蔡宗倫）

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