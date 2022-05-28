陸新能源車下鄉 智伸科等16檔概念股夯

大陸工信部27日宣布將組織新一輪新能源汽車下鄉活動，可望推升今年以來表現低迷的車市銷售力道。法人解讀，在陸政策利多出台，搭配上海解封效應，供應鏈緊俏情況將逐步改善，電動車、汽車零組件、車用電子等相關族群具表現機會。

工信部提振工業經濟會議談話中強調，將聚焦重點企業、重點行業、重點區域進一步加大工作力度，積極穩健有序推進復工達產，確保產業供應鏈運轉順暢。其中更提及要組織新一輪新能源汽車下鄉活動，推出一批信息消費示範城市和示範項目，促進汽車等大宗消費。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕表示，雖然觀察27日大盤強漲近300點，但先前領漲的汽車相關概念股逆勢下跌。但主要賣壓是來自於短線漲多調節，「汽車下鄉」政策對台系供應鏈業績貢獻具想像空間，尤其電子業成長趨緩態勢尚未扭轉，汽車族群基本面表現相對樂觀，研判後續將有接力上攻的可能性。

此外，包括大陸、香港電動車概念股自3月中起展開一波強彈走勢，繼大陸國務院在5月23日宣布包括階段性減徵收部分乘用車購置稅人民幣600億元等諸多穩經濟措施，帶動台系汽車相關個股搭上此波利多題材，預料在「汽車下鄉」政策加持下，市場交易熱度可望再添柴火。

市場看好，雖然近期大陸車市低迷，但解封後可望迎來一波採購潮，預期6月推動的汽車下鄉政策獎勵，可促進燃油車20萬～30萬輛銷量，以及新能源汽車30萬～50萬輛銷量，帶動供應鏈營運加速回升。

就產業面來看，目前大陸長三角解封，許多在昆山當地設廠的汽車供應鏈已復工，進入全能量產，加上大陸重啟汽車下鄉政策，車市可望在下半年進入復甦周期，帶動相關產品出貨力道，包括智伸科、和大、貿聯-KY、美琪瑪、偉詮電、聯嘉、敬鵬、帝寶、中探針、力旺、胡連、系統電、順德、啟碁、健和興、同欣電等16檔相關個股皆成為多方卡位目標。