神山帶頭衝 台股收復月線

暌違近二個月，同步再登萬六；外資轉買203億，大漲近300點，反彈行情若隱若現

美國零售業財報優於預期，且聯準會（Fed）激進式升息疑慮消退，美股技術性反彈，加上權王台積電27日發揮中流砥柱作用，單日大漲16元，率領台股暌違近二個月再度收復月線，終場大漲297點，以16,266點作收。

大盤本周屢屢挑戰月線，儘管前四次皆失敗，仍給轉折帶來足夠支撐，憑藉台積電27日貢獻多達138點，以及月線扣抵反彈位置，下降趨勢減緩，指數順利站上月線，反彈行情若隱若現，市場關注多方是否乘勝追擊。

籌碼方面，外資27日轉買現貨203.25億元，並於台指期淨多單部位增加4,699口，助攻新台幣大幅升值1.6角，收29.35元，反而投信僅小買1,392萬元。法人認為，指數若能成功站上16,316點短期頸線，有望形成波段反彈向季線靠攏。

雖然台股跌勢趨緩，但量能並未明顯放大仍是隱憂，加上端午連假將至，研判5月底市場觀望氣氛續濃。相對地，等利空逐步鈍化後，緊接迎來股東會與除權息旺季，以及6月投信季底作帳，績優個股陸續打底轉強。

萬寶投顧董事長朱成志認為，雖然全球經濟有衰退疑慮，且上游關鍵原物料面臨通膨窘境，兩大利空交疊，外在氣氛偏空，但從技術面角度，整體月均量相比先前動輒3,500億元驟降至2,300億左右，量能見底，利空發酵告段落，現階段股價進入調整的最後階段，預期6月股東會旺季，以及後續的除權息行情來臨後，撿便宜的買盤將陸續湧現。

朱成志表示，大盤的箱型區間中心線將逐漸回到萬六位置，以時間換取空間，當前以個股表現為主。類股方面，高價股還沒確認底部外，金融族群也成為殺盤重心，但重要權值股已有落底跡象，航運股也憑藉優異的基本面，未再破底，另外，工具機、汽車零組件族群則因新台幣先前貶值，首季財報優於預期，成為指數調整過程墊檔明星。

統一投顧董事長黎方國指出，雖然台股收紅，但目前利空還沒完全緩解，持較戒慎觀點，研判此波反彈尚不是回升行情的開始，投資人還是要保守為宜。他建議，台股落底可先觀察三大訊號，其一，成交量要縮到1,800億元左右或之下，其二，融資減幅大過台股跌幅，約要再減少7、80億元，其三則為利空鈍化。