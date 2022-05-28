友達、陽明等16檔潛龍抬頭 迎反彈行情

台股27日反攻「萬六」告捷，順勢收復月線，緩解市場情緒。投資專家指出，短線買盤集中搶進跌深個股，預料反彈行情可望延續，建議篩選月線翻揚向上、三大法人偏多操作，且KD指標向上，友達（2409）、華孚（6235）、陽明（2609）等16檔「潛龍抬頭」股，醞釀上攻契機。

受惠美股全面強漲，激勵多方信心，大盤27日上漲297點，類股表現百花齊放，群益投顧研究部副總裁曾炎裕指出，觀察盤面特色在於跌深反彈，買盤驅動主軸鎖定跌深、電子以及個別金控股表現，技術性反彈動能逐步顯現。

據統計，符合月線翻揚、KD指標向上，且三大法人合力買超的個股，共有友達、鴻海、華孚、陽明、上海商銀、日月光投控、宏碁、群創、華南金、裕民、中砂、元太、長榮、合晶、華盈、晶宏等16檔，股價續航力道可期。

面板雙虎友達、群創近期雖受面板報價下跌影響，不過短線股價已有打底跡象，且在投信偏空操作之下，外資仍不離不棄持續敲進，27日分別買超友達31,164萬張、群創6,642張，支撐股價表現。

由於上海6月即將解封，馬士基亞太報告預測大陸疫情獲控制，港口吞吐量擴大，積壓貨物會湧向美西港口，可能再度發生供應鏈瓶頸。

另外，海岬型與巴拿馬型船舶載運需求強勁，陽明、長榮、裕民等貨運、散裝族群業績動能樂觀。

凱基投顧表示，元太今年資本支出將較去年倍增至40億元，新產線第一條及二、三條陸續開始加入貢獻，第四條預期明年首季到位。

此外，零售業可望加速導入電子標籤（ESL），而產品替換周期約5～7年，電子貨價標籤滲透率持續提升、新彩色電子紙產品推出帶來新商機。

另外，合晶首季獲利優於預期，加上公司在車用與IDM客戶營收占比高，支撐需求維持強勁，將抵銷消費性應用趨疲影響，第三季可望進行新一波調漲，吸引買盤追捧，就技術面觀察，月線已翻揚向上，KD指標上彎，有望延續反彈格局。