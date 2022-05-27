5月27日一分鐘強弱勢股
5月27日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅（％）
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強勢原因
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笙科(5272)
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9.92
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產品供不應求，且取得產能量增加，全年營收拚雙位數成長
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巨庭(1539)
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9.88
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受惠北美客戶需求成長及新台幣貶值，自結4月獲力年增7.63倍
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亞矽(6113)
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9.88
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出關首日股價再度飆上波段新高，收盤仍高掛2.76萬張委買單
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元創精密(3685)
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9.84
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政策暖風頻吹助力，陸車市可望在下半年進入復蘇周期
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力智(6719)
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9.83
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國際大廠有望在下半年陸續推出新款顯卡，公司出貨看俏
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華盈(3520)
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9.73
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線材、網路資安、電子事業三箭齊發，股價27日帶量漲停
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富野(2736)
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9.73
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行政院55億元振興方案9月上路，觀光業者短線喘口氣
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中砂(1560)
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9.71
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砂輪、鑽石碟及再生晶圓需求暢旺，訂單能見度達年底
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信驊(5274)
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9.46
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外資資金回流，千金集團有感，股價27日低檔止穩反彈
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穩懋(3105)
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9.05
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短期營運雖遇逆風，明年有望重回成長軌道，買盤逢低進場
製表：柯宗沅
5月27日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅（％）
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弱勢原因
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全友(2305)
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9.23
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因大陸疫情封控，首季財報獲金管會同意展延1個月公布
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特昇-KY(6616)
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7.31
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短線漲多回檔，外資連11日賣超，終場收腳站穩5日均線
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環泰(4207)
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6.03
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原料漲價及美元升值雙重壓力，全年獲利拚持平去年本業
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華義(3086)
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5.26
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雖本土疫情拉長遊戲股旺季，但法人估今年成長力度恐趨緩
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中美實(4702)
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4.83
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外資轉賣613張，拖累股價跌破短中期均線，回測半年線位置
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明基醫(4116)
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4.56
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早盤一度亮燈創67.5元波段新高，旋即獲利了結賣壓大舉出籠
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易通展(6241)
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4.46
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跌破季線後持續走低，技術面上月線與季線恐將出現交叉
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力特(3051)
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3.79
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面板產業庫存調整，Q2拉貨相對保守，股價維持橫盤震盪
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台榮(1220)
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3.39
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產品漲價速度趕不上原料上漲幅度，今年營運壓力大
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信立(4303)
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3.21
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Q1獲利年增6.37倍，惟遭遇前高壓力，短線回測月線
製表：柯宗沅
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