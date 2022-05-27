5月27日一分鐘強弱勢股

5月27日一分鐘強勢股

公司

漲幅（％）

強勢原因

笙科(5272)

9.92

產品供不應求，且取得產能量增加，全年營收拚雙位數成長

巨庭(1539)

9.88

受惠北美客戶需求成長及新台幣貶值，自結4月獲力年增7.63倍

亞矽(6113)

9.88

出關首日股價再度飆上波段新高，收盤仍高掛2.76萬張委買單

元創精密(3685)

9.84

政策暖風頻吹助力，陸車市可望在下半年進入復蘇周期

力智(6719)

9.83

國際大廠有望在下半年陸續推出新款顯卡，公司出貨看俏

華盈(3520)

9.73

線材、網路資安、電子事業三箭齊發，股價27日帶量漲停

富野(2736)

9.73

行政院55億元振興方案9月上路，觀光業者短線喘口氣

中砂(1560)

9.71

砂輪、鑽石碟及再生晶圓需求暢旺，訂單能見度達年底

信驊(5274)

9.46

外資資金回流，千金集團有感，股價27日低檔止穩反彈

穩懋(3105)

9.05

短期營運雖遇逆風，明年有望重回成長軌道，買盤逢低進場

製表：柯宗沅

5月27日一分鐘弱勢股

公司

跌幅（％）

弱勢原因

全友(2305)

9.23

因大陸疫情封控，首季財報獲金管會同意展延1個月公布

特昇-KY(6616)

7.31

短線漲多回檔，外資連11日賣超，終場收腳站穩5日均線

環泰(4207)

6.03

原料漲價及美元升值雙重壓力，全年獲利拚持平去年本業

華義(3086)

5.26

雖本土疫情拉長遊戲股旺季，但法人估今年成長力度恐趨緩

中美實(4702)

4.83

外資轉賣613張，拖累股價跌破短中期均線，回測半年線位置

明基醫(4116)

4.56

早盤一度亮燈創67.5元波段新高，旋即獲利了結賣壓大舉出籠

易通展(6241)

4.46

跌破季線後持續走低，技術面上月線與季線恐將出現交叉

力特(3051)

3.79

面板產業庫存調整，Q2拉貨相對保守，股價維持橫盤震盪

台榮(1220)

3.39

產品漲價速度趕不上原料上漲幅度，今年營運壓力大

信立(4303)

3.21

Q1獲利年增6.37倍，惟遭遇前高壓力，短線回測月線

製表：柯宗沅

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工商時報 柯宗沅

證券組