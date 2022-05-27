晶片短缺二手車市笑了 4檔概念股起飛

全球車用晶片短缺，北美二手車價節節攀高，加上大陸傳頒新一輪「汽車下鄉」政策，激勵汽車零組件族群成當紅炸子雞。展望相關族群後市，分析師點評帝寶、堤維西、胡連、同致等4檔，其中胡連有V彈態勢，同致股價基期低，帝寶、堤維西則是全年業績可期，均值得持續追蹤。

今年初俄烏戰事爆發，加上4月上海封城，汽車零組件大缺貨，進口新車製造不出來，消費者只好轉向中古車市場，由於二手車使用量突然升溫，市場更屢傳二手車價超過新車價的情事。

摩爾投顧分析師林鈺凱指出，近年台灣汽車零組件廠商進入了價格差異化市場，在境外投資與國際大型車廠合作，汽車逐漸走向智慧化與電動化，汽車零組件商機漸顯，例如車燈、保險桿、鈑金的產值，幾乎都做到全球第一，市占率高達80~90%。

如帝寶是國內AM車燈生產製造大廠，以自有品牌「DEPO」車燈銷售全球，第1季每股純益2.82元，創歷史新高，可多加留意。

堤維西則是台灣第2大AM車燈製造商，去年下半年以來獲利明顯改善，4月合併營收更年增近2成，就是受惠今年AM市場的高成長，今年業績可期。

連接器廠胡連第3季起將併入2家線束廠營收，整併後市占率大幅提升，下半年營運有望明顯優於上半年，今年以來股價修正近3成，5月以來有自底部V型反彈的態勢。

全球前3大倒車雷達系統廠商同致，受惠大陸汽車下鄉與大客戶特斯拉業績成長，首季營收獲利亮眼，由於新能源車需求大，隨疫情好轉、工廠復工就可以立即出貨，股價基期低，後續表現相對有空間。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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