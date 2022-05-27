台股大漲297點 台積電紅不讓 18檔樂翻天

台股今（27日）加權股價指數收盤報16,266.22點，漲297.39點，漲幅1.86％，成交量為2,194.44億元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計東哥遊艇、巨庭、興采、笙科等18檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以電纜、半導體類股波動最大，分別上漲3.87％、2.86％，網通類股跌幅明顯，下跌0.87％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達6.6％的有12檔，漲幅前10名中有6檔皆觸及漲停，依序為東哥遊艇（8478）、巨庭（1539）、倫飛（2364）、百容（2483）、力智（6719）、中砂（1560），其餘為矽力-KY（6415）、勝德（3296）、宇隆（2233）、南光（1752）。

上市股今跌幅超過2％的有11檔，跌幅前10名有全友（2305）、立益（1443）、力特（3051）、翔耀（2438）、天瀚（6225）、台榮（1220）、智原（3035）、奇鋐（3017）、慧洋-KY（2637）、倉佑（1568），今日無跌停個股。

上市成交量前10名個股依序為華新（1605）、長榮航（2618）、中信金（2891）、新光金（2888）、華航（2610）、長榮（2603）、友達（2409）、開發金（2883）、鴻海（2317）、華孚（6235）。

上櫃有16檔9％以上漲幅，漲幅前12名皆觸及漲停，有興采（4433）、笙科（5272）、亞矽（6113）、天品（6199）、京晨科（6419）、元創精密（3685）、泰茂（2230）、晶呈科技（4768）、商之器（8409）、旭軟（3390）、華盈（3520）、富野（2736）。

今日上櫃有12檔股票有4％以上跌幅，跌幅前10名有世紀（5314）、特昇-KY（6616）、天方能源（3073）、環泰（4207）、華義（3086）、達輝-KY（5276）、中美實（4702）、明基醫（4116）、富驛-KY（2724）、易通展（6241），今日無跌停個股。

上櫃成交量前10名個股依序為元太（8069）、新盛力（4931）、明基醫（4116）、精星（8183）、同致（3552）、台星科（3265）、華盈（3520）、哲固（3434）、環泰（4207）、晶宏（3141）。

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