2招存下200萬！小資護理師曝超狂投資

辛勤上班之餘，不少人都希望透過投資增添被動收入。一名女護理師在剛畢業就被家人逼著買保單，一年需存33萬台幣，但又認為光靠保險利息遠遠不夠，因此每個月再拿出些許錢存零股，一點一滴累積下，畢業迄今6年存了2百萬，讓她十分開心。底下留言看完她存錢歷程驚呼，「跪著看完」、「有夠厲害」。

這名女網友在社群平台Dcard發文，22歲剛畢業那年，被家人逼著買保單，一年要存1萬美元，當時折合新台幣約33萬，而當時她8月才開始工作，等同接下來的9個月中，每個月要存3.6萬元，十分辛苦。

不過隔年就輕鬆許多，一個月只要存2.5萬即可，還能夠多包些夜班賺津貼，但她仍對此不滿意，光靠保險利息遠遠不夠，因此每個月再撥出些錢存零股。

「2018年，我畢業的第二年」她赫然發現保險已經累積超過90萬，存股現值也來到22萬，不知不覺存下人生的第一桶金，讓她非常感嘆「哇！原來我存一百萬了」。之後轉換工作沒有夜班津貼，且薪資也縮水，雖然保險辦理減額，但仍持續逢低加碼存股，「股票現值也110（萬）了，今年估算可以領5.6萬的現金股利」。

取得驚人成果的她感慨，存錢的動力真的來自成就感，希望有一天能夠靠股息生活，「保險雖然資金卡住不夠彈性，但也因此強制儲蓄，存股票雖然沒有短線賺得快，但就是穩定又可以抗通膨，有存錢就好」。

文章一出，底下留言紛紛驚呼，「恭喜！真的覺得好厲害」、「你是鬼吧」、「好強！」、「太厲害了，持之以恆！」、「跪著看完，嗚嗚我太廢了」、「希望我也能跟妳好好學習」、「姐姐我不想努力了」、「有夠厲害」、「很棒啊，繼續加油」。

（ 中時新聞網 蔡宗倫）