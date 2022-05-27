美股亮眼 信驊破底翻 台股早盤漲逾160點

台股加權指數27日開在16,075.91點，權王台積電（2330）開在524元，IC設計龍頭股聯發科（2454）開在842元，皆往上攻高，金控雙雄富邦金（2881）、國泰金（2882）連袂反彈，股后信驊（5274）破底翻，早盤漲幅逾7％，台股早盤漲幅擴大，大漲逾160點，挑戰月線反壓。

美股部分，零售商梅西及Dollar Tree發布的獲利前景樂觀、再加上聯準會恐過度激進的疑慮趨緩，使得投資人買進意願增強，美國四大指數全面反彈。

道瓊工業平均指數5月26日終場上漲1.61％（516.91點）、收32,637.19點，創5月17日以來收盤新高，已連續第5個交易日走揚。那斯達克指數上漲2.68％（305.91點）、收11,740.65點。費城半導體指數上漲3.87％（111.68點）、收2,994.61點。

統一投顧指出，台股近期遭逢月均線反壓，反覆築底。但美國聯準會公布的5 月會議紀錄顯示，「大多數」與會官員支持6、7月再分別升息2碼（50個基點），以便為今年下半年預留政策調整的彈性空間，未再進一步釋放鷹派訊息。

Nvidia財測失利卻大漲逾5％，帶動科技股漲勢。梅西百貨財報優於預期，化解零售銷售疲軟疑慮，美股技術面轉強。加上上海逐步放寬封控管制，供應鏈問題緩解，台股融資持續瘦身，外資期貨未平倉部位轉為多單。

台北國際電腦展開展，相關題材有表現機會，統一投顧建議可逢低擇優短打操作。選股建議以跌深半導體、汽車零組件、風力發電、航運及高殖利率概念股為主。

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