打安全牌 投信轉向「老牌股 」

升息、通膨、經濟衰退疑慮烏雲罩頂，利空徘徊未散去，台股萬六26日又再度失守，扮演台股多頭標竿的投信法人近期操作轉向布局「老牌」股，對抗波動劇烈的行情。

投信今年以來買超台股達1,376億元，對照外資鉅額提款台股7,933億元，投信卯足勁壓寶台股，努力扮演多方火車頭角色。不過隨著台股重要關卡陸續失守，觀察投信對台股的操作策略也順勢著國際局勢開始轉向，從過往偏愛的中小型電子股，轉向到台股資深老牌股布局，大打安全牌。

統計近五個交易日投信買超的個股依序有華新、元大金、台泥、仁寶、宏碁、上海商銀、致伸、日月光投控、臻鼎-KY、大聯大、漢翔、文曄、富邦金、國泰金、陽明等。

其中，華新創立55年，即將迎向一甲子，是台股電線電纜、不銹鋼的長青樹，近期股價及營運逆勢表現突出，在綠油油的台股殺出一條血路，獲選進入MSCI全球標準型指數成分股，近期居投信買超第一大，增添股價的想像空間。

台泥更已成立72年頭，營運穩健獲利，甚至2008年金融海嘯當年，每股稅後純益（EPS）還能繳出1.75元的好成績，管理階層的經營績效能力佳。台泥今年遭遇外資大量調節，股價已跌13.13％，台泥今年預計每股配發1元現金股利及2元股票股利，吸引投信低布局。

國泰金部分，因產險的防疫保單諸多干擾利空，股價重摔，但防疫保單潛在賠付相對可控，又國泰金每股配發3.5元現金股利，現金殖利率達6.79％，優於多數大型金控，近五日投信已買超3,789張。

台新投顧副總黃文清表示，台股老牌股長年歷經國際經濟情勢的考驗，淬鍊出具有靈活因應外界環境劇烈變化的能力，考量國際間競爭力強與上下客戶關係良好，財務體質強勁能因應及抵抗變數，是投信轉向布局老牌股的主因，再者如如金控股、半導體股、NB、水泥及貨櫃航運股的股價今年跌幅還不小，此時介入的股價風險低。