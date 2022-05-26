資金大逃殺 信驊跌破2字頭

高價股風雨飄搖，2千元俱樂部僅剩股王矽力咬牙苦撐

台股重挫失守「萬六」，高價股慘遭提款，股后信驊26日重挫逾8％、收在1,970元，正式跌破「2字頭」價位，2千元俱樂部僅剩股王矽力-KY咬牙苦撐；大立光、譜瑞-KY、AES-KY也殺聲隆隆，曾高居千金股排行榜的緯穎也慘殺跌停，高價股風雨飄搖。

第一金投顧董事長陳奕光指出，千金股在多頭行情下多扮演領頭羊，惟隨美股進入熊市，全球股市恐慌四起，千金股反倒人氣流失，加上台股大盤成交量不足、本益比修正、電子庫存調整「三大壓力」夾擊，高價股面臨重大挑戰。

外資26日再度大賣118.5億元，不僅台股大盤重挫逾百點、失守「萬六」大關，台股千金族群更是首當其衝。股后信驊26日重挫8.37％，痛失2千元價位，台股「兩千元俱樂部」一時間空蕩蕩，僅剩股王矽力-KY一檔苦撐。

不過，矽力26日亦未能逃過下殺命運、下挫1.17％，收2,545元，大立光、譜瑞-KY、力旺、祥碩、AES-KY跌幅也介於0.31～3.08％，八千金中僅旭隼一枝獨秀，大漲6.67％扮演千金股明燈；同屬高價股的世芯-KY大跌7.28％、緯穎也殺至跌停。

受外資唱衰、大盤重挫拖累，信驊股價近期苦吞連五黑，自19日失守5日線後就陷入「2字頭」保衛戰，26日早盤開高衝上2,175元後隨即翻黑，最低探至1,965元，終場大跌8.37％、收1,970元，失守「2字頭」；而這也是其繼4月22日正式告別「3字頭」後的再度失利，今年來股價重摔44.74％。

台股去年底曾寫下收盤13千金雲集之空前盛況，惟如今隨美國聯準會（Fed）緊縮資金，市場熱錢不再氾濫，且國際利空不斷，「千金俱樂部」成員相繼「退團」，如今僅剩八千金，500元俱樂部也僅20檔，連台積電都陷入500元保衛戰。

先前的英特爾及伺服器IC設計公司都發布警訊，陳奕光認為，輝達（NVIDIA）公布財測不佳成為市場壓倒伺服器的「最後一根稻草」，目前庫存及營收成長率才剛出現死亡交叉，預期庫存調整時間仍需4～6個月，等於約需等到第三、四季交界點庫存才會消化完成。

富邦投顧董事長蕭乾祥則表示，大盤中期修正未結束前，多數高價股、高本益比股人氣難振，操作須提防業績利空及退場觀望氣氛下的多殺多衝擊，惟特定底部型態提前成形、近期法人回補且已站上之中期均線的高價股，則走勢可望相對強勢。