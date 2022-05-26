超級股東會登場 牽動後市

121家公司董座將釋出最新營運展望，不排除為股價叫屈

台股27日超級股東會上揚，一線大廠矽力-KY、聯電、中華電、陽明、康普、永豐金、新光金等121家公司重磅登場，除了現金殖利率吸晴外，各家公司董座將釋出最新營運展望，亦不排除為股價叫屈，預料將牽動大盤行情及個股走勢。

時序5月下旬進入股東會旺季，繼26日有103家上市櫃及興櫃公司股東會，27日股東會家數更擴增到121家，此外，6月14日、15日、17日、23日等，共有6天股東常會家數破百，為股東會的「黃道吉日」。

27日股東會中，股王矽力-KY及現金殖利率王陽明均在其列，此外，電子股有半導體相關的聯電、頎邦、力成、原相、愛普*、力智、景碩、家登，以及電信大廠中華電等；傳產股有東和鋼鐵、康普、亞聚、台達化、中天等；金融股有永豐金、新光金、國票金、高雄銀、聯邦銀、新產等。根據統計，逾45家公司現金殖利率逾5％，陽明、新鼎及大田分別達15.9、11.9及10.2％擠進前三強，南帝、南茂、漢唐、超豐及萬海達6.7～9.6％，相當吸晴。

統一投顧董事長黎方國表示，上市櫃公司股東會是年度盛事，多數公司釋出較偏正向訊息及個股行情，但投資人仍要觀察要有實質提振營運業績訊息，才有利於持續性買盤承接讓股價走波段行情。

黎方國認為，半導體相關及貨櫃航運等召開股東會個股，近期交投活絡，其中不少股價自高檔拉回大跌深反彈，另也有當沖買盤穿梭其間。

整體國際面美國升息、疫情、俄烏戰事、外資賣超等四大變數仍在，以美國今年將升息10碼，3、5月各升息1碼及2碼，加上6月的2碼，只有達預定升息目標的半數，利空未完全鈍化，台股低量能也難以擺脫盤整格局，持續萬六關卡震盪，也可能會再測前低15,616點。

大展投顧總經理賴建承指出，國際面美國6、7月都將升息2碼，6月啟動縮表，將使得全球金融市場資金動能減弱，台股明顯低量能交投，大盤指數受制於連結兩高檔17,767點、17,213點下降壓力線，及月線反壓，由於MSCI最新權重將生效，指數萬六來回反覆震盪，櫃買指數則在月線上下震盪；可留意股東會釋出營運展望佳的個股，以及投信近期新買超股、蘋果概念股、汽車零組件與車用電子股等。