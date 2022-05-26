5月26日一分鐘強弱勢股
5月26日一分鐘強勢股
|
公司
|
漲幅(%)
|
強勢原因
|
倫飛（2364）
|
10
|
Q1 EPS 0.42元為同期次高，低價轉機股當道，股價創逾22年新高
|
特昇-KY（6616）
|
10
|
寢具出貨穩健，擺脫去年疫情、火災導致虧損陰影，具轉機題材
|
哲固（3434）
|
9.99
|
經近兩周震盪打底，26日拉出長紅K，突破月線，外資終止連四賣
|
辣椒（4946）
|
9.97
|
疫情持續延燒，宅經濟發威，遊戲股發動攻勢、連兩日亮燈漲停
|
錩泰（1541）
|
9.96
|
美股基建股近期逆勢強，木工機廠業績強強滾，股價創逾一年高
|
巨庭（1539）
|
9.94
|
受惠北美客戶需求提收、新台幣貶值利多，Q2營收可望更勝Q1
|
中裕（4147）
|
9.92
|
竹北蛋白質抗體藥物cGMP生產及測試廠，獲美國FDA查廠過關
|
明基醫（4116）
|
9.84
|
技術面強勢，5日線形成有力支撐，突破60元大關、創逾六年高
|
環泰（4207）
|
9.78
|
原物料上漲、產品調漲，漲價效應推升Q1營收創高，Q2續看旺
|
常珵（8097）
|
9.25
|
營運增溫，Q1 EPS 0.57元，創單季第三高，Q2產出與訂單能見度健康
製表：鄭郁平
5月26日一分鐘弱勢股
|
公司
|
跌幅(%)
|
弱勢原因
|
緯穎（6669）
|
9.91
|
亞馬遜AWS延長網路設備使用年限，高價股承壓、股價連七黑
|
正達（3149）
|
9.58
|
現金增資股26日開始買賣，增資股每股20元，價差導致賣壓出籠
|
信驊（5274）
|
8.37
|
外資估平台規格更換周期拉長，下調至中立，股價失守2字頭
|
立凱-KY（5227）
|
7.82
|
受80～90元前波密集套牢區壓抑，連兩日留長上影線，跌破月線
|
明揚（8420）
|
7.72
|
開盤直上61.2元歷史高，惟5日線支撐轉壓力，連兩日站上後滑落
|
世芯-KY（3661）
|
7.28
|
大盤量能萎縮不利高價股，法人連四賣1,953張，收盤探一個月低
|
元創精密（3685）
|
6.52
|
股價連三日漲停後外資26日轉賣，股價衝高回落、季線得而復失
|
駿吉-KY（1591）
|
6.34
|
股價25日觸高後賣壓湧現，外資連二賣699張，回測月線位置
|
撼訊（6150）
|
6.33
|
輝達估本季遊戲營收下滑、以太幣革新在即，板卡廠前景蒙塵
|
鉅明（8928）
|
6.11
|
股價25日衝逾七年高，26日拉回留長下影線，5日線具強勁支撐
製表：鄭郁平
🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!