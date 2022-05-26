5月26日一分鐘強弱勢股

5月26日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

倫飛（2364）

10

Q1 EPS 0.42元為同期次高，低價轉機股當道，股價創逾22年新高

特昇-KY（6616）

10

寢具出貨穩健，擺脫去年疫情、火災導致虧損陰影，具轉機題材

哲固（3434）

9.99

經近兩周震盪打底，26日拉出長紅K，突破月線，外資終止連四賣

辣椒（4946）

9.97

疫情持續延燒，宅經濟發威，遊戲股發動攻勢、連兩日亮燈漲停

錩泰（1541）

9.96

美股基建股近期逆勢強，木工機廠業績強強滾，股價創逾一年高

巨庭（1539）

9.94

受惠北美客戶需求提收、新台幣貶值利多，Q2營收可望更勝Q1

中裕（4147）

9.92

竹北蛋白質抗體藥物cGMP生產及測試廠，獲美國FDA查廠過關

明基醫（4116）

9.84

技術面強勢，5日線形成有力支撐，突破60元大關、創逾六年高

環泰（4207）

9.78

原物料上漲、產品調漲，漲價效應推升Q1營收創高，Q2續看旺

常珵（8097）

9.25

營運增溫，Q1 EPS 0.57元，創單季第三高，Q2產出與訂單能見度健康

製表：鄭郁平

5月26日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

緯穎（6669）

9.91

亞馬遜AWS延長網路設備使用年限，高價股承壓、股價連七黑

正達（3149）

9.58

現金增資股26日開始買賣，增資股每股20元，價差導致賣壓出籠

信驊（5274）

8.37

外資估平台規格更換周期拉長，下調至中立，股價失守2字頭

立凱-KY（5227）

7.82

受80～90元前波密集套牢區壓抑，連兩日留長上影線，跌破月線

明揚（8420）

7.72

開盤直上61.2元歷史高，惟5日線支撐轉壓力，連兩日站上後滑落

世芯-KY（3661）

7.28

大盤量能萎縮不利高價股，法人連四賣1,953張，收盤探一個月低

元創精密（3685）

6.52

股價連三日漲停後外資26日轉賣，股價衝高回落、季線得而復失

駿吉-KY（1591）

6.34

股價25日觸高後賣壓湧現，外資連二賣699張，回測月線位置

撼訊（6150）

6.33

輝達估本季遊戲營收下滑、以太幣革新在即，板卡廠前景蒙塵

鉅明（8928）

6.11

股價25日衝逾七年高，26日拉回留長下影線，5日線具強勁支撐

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平