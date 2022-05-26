零售股大PK 老手評統一超、儒鴻優劣

防禦至上！4檔百元零售股PK 老手評統一超、儒鴻優劣

近來盤勢量縮震盪，類股輪動快速，頻頻上演暴漲暴跌的大怒神行情，在盤面欠缺主流下，價值型個股較占上風，老手點評4檔具防禦特性的零售指標股，認為其中統一超與寶雅等2大通路龍頭，前者法人賣壓沉重，後者殖利率平平，短線恐續弱，不若儒鴻、聚陽等成衣雙雄強勢，後市較有可為。

美國零售新財報周上周開跑，受通膨影響，廠商成本大增，加上產品價格大漲、終端消費需求放緩，侵蝕沃爾瑪、Target第1季獲利，沃爾瑪更在財報公布後暴跌近20%，知名連鎖超市Target也挫30%，拖累美股上周血流成河，國內內需股也隨之走弱。

摩爾投顧分析師張貽程提醒，本周還有好市多、梅西百貨、美元樹等零售巨頭將公布財報，也讓投資人密切關注悲劇是否重演。

他以超商龍頭統一超為例，向來被視為防禦內需股，第1季營收676.67億元，年增4.02%，歸屬母公司稅後純益21.7億元，年減19.9%，主要受第1季認列家樂福倉儲火災損失，公司預期第2季獲利將重返成長。

不過觀察股價表現，受美股影響最近波動挺劇烈，而且外資投信都站在賣方，目前股價在所有均線之下，如果繼續走弱將挑戰前波低點，需要密切留意。

同為零售通路的寶雅，第1季合併營收47.13億元，年減0.18%，不過毛利率保持在43.05%，尚稱平穩，但今年以來股價腰斬，先前董事會拍板今年度配息政策，每股擬配發11.1元股息，包括現金11元及股票0.1元，相比其他現金殖利率動輒6%的電子股相比，吸引力不算高，短期內股價可能持續弱勢。

另外，與零售相關的，還有日常消費所需的紡織商品，像是儒鴻第1季營收101.8億元，年增23.8%，主因為最大客戶上調訂單，今年前4月布料及成衣營收各成長39.6%及13.5%，且第1季布料ASP年增雙位數，近期股價在底部盤整完成，若站穩均線，有機會止穩反彈。

至於成衣大廠聚陽第1季稅後純益8.93億元，年增37.4%，且毛利率較佳的機能運動服飾出貨暢旺，占比升至7成，推升整體毛利率衝高，但4月營收受上海封控，導致船期遞延，年減 1.4%，待基本面回穩後，有望帶動股價止跌反彈。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

(旺得富理財網 李宗莉)