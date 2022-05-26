受惠台積漲價 專家看好4檔矽智財概念股

台積電（2330）日前傳出將於明（2022）年1月起調漲晶圓代工價格6％，消息一出，除其本身股價有所反映外，權利金收入以晶圓價格計算的矽智財族群更是明顯強彈，市場預期有機會跟進漲價，專家特別點出力旺（3529）、愛普*（6531）、智原（3035）、創意（3443）這4檔值得關注。

今日收盤價分別為，力旺跌0.72％、愛普*跌1.10％、智原跌6.47％、創意跌2.26％。

摩爾投顧分析師林鈺凱指出，市場調查機構Verified market research的資料顯示，矽智財所屬的HPC（高速運算）產業規模，預計2028年將達558億美元，產業複合年增率約7.31％，是成長非常穩健的行業。

以力旺來說，主要是協助全球晶圓代工廠、IDM 廠以及 IC 設計公司導入矽智財，全球逾360億個IC產品使用其核心技術，今年Q1歸屬母公司淨利3.66億元，創歷史新高，隨著高速運算走向機密運算，加上晶片指紋技術業績挹注，林鈺凱認為今年有機會爆發性成長。

至於愛普*，它是SRAM記憶體IC設計公司，提供3DIC記憶體矽智財技術授權，相關技術正逐步跨入網路運算、CPU、AR/VR等市場。

雖然4月初受中國大陸上海封城影響，導致愛普*出貨遞延，營收呈現年月雙減，不過隨著逐漸復工，預期下半年出貨將回穩。

林鈺凱表示，愛普*近1年來股價沿季線向下，不過最近出現底部反彈，伴隨量能明顯升溫，有望挑戰突破季線壓力，投資人可以多加留意。

而智原主要是提供ASIC設計服務及矽智財，最大股東為聯電（2303），今年Q1合併營收32.06億元，年增超過1倍。

智原能有如此佳績，林鈺凱認為是由於接案策略首重量產，因此只要持續累積ASIC接案，就能在未來量產時收穫豐富，且它們同時也專注在利基型產品，所以景氣波動影響會被淡化。

最後，林鈺凱介紹的是國內第一大IC設計服務公司創意，台積電為其第一大股東，NRE（委託設計）占產品營收比重約3成，其他是ASIC及晶圓產品，Q1合併營收達 33.12 億元，為歷來最旺首季。

由於國際大廠的晶片NRE需求強勁，創意的股價5月以來已在底部形成V反格局，同步吸引外資投信布局，伴隨量增，短期有望維持高檔。

※免責聲明：本文並非任何投資建議，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 程子威）