盤前掃描｜5/26財經重點一把抓

本日重要投資情報：

（1）投信作帳 14檔有撐 4檔買超逾萬張吸睛

（2）亂市利空！高殖利率股為王 這2檔逾15％

（3）迎首波除息旺季 19檔高殖利率股有戲

（4）Fed最新會議紀要：6、7月將各升息2碼



工商時報為您精選今日不得不知的財經資訊，開盤前掌握投資先機。



亂市利空！高殖利率股為王 這2檔逾15％

5月即將步入尾聲，然國際負面利空不斷，持續衝擊台股表現，包括美國聯準會（Fed）利率政策愈喊愈鷹、俄烏戰況未見停歇，以及中國封控政策使消費性電子產品出貨量下修等窘境，值此之際，專家對於高殖利率股的投資價值具共識，成為資金避風港首選…閱讀全文

Fed最新會議紀要：6、7月將各升息2碼

美國聯準會（Fed）於美東時間25日公布5/3～5/4會議紀要，官方資料顯示將再升息2碼，多數官員認為需要加速升息以遏止通膨問題，並一致支持6月、7月分別再升息2碼的政策，以便為下半年的政策爭取更多彈性空間，顯示聯準會將採取必要措施的決心…閱讀全文

投信作帳 14檔有撐 4檔買超逾萬張吸睛

時序已來到5月下旬，投信第二季認養股出列，包括元大金（2885）、鴻海（2317）及華新（1605）等14檔投信連4～33日買超股，在基本面優、高殖利率及股價低基期等下，可望成為投信第二季作帳行情明星股…閱讀全文

迎首波除息旺季 19檔高殖利率股有戲

台股25日再度站回萬六大關，並蓄勢挑線月線反壓，投資專家表示，值除息旺季將至，建議投資人可留意高殖利率、高成長股；據統計，已發布配息日、尚待除息的103家上市櫃公司中，就有高達52檔現金殖利率超過5％、占比近半，不乏許多優質、便宜好股…閱讀全文

美塞港高峰恐提早報到 時間點曝光

美媒報導，為了避免開學購物季遭到延誤，貨主紛紛提前出貨，而這將導致美國今年港口壅塞高峰提早數周出現，時間點可能落在…閱讀全文

COMPUTEX點火 16檔強彈 這5檔最亮眼

台北國際電腦展COMPUTEX TAIPEI實體展，題材帶動效果十足，雖然PC、NB產業正遭遇逆風，但是市場對於下半年電子旺季效應賦予高度期待，嘉聯益（6153）等16檔電子股吸引資金進駐，股價收復前一日失土…閱讀全文

振興救慘業加碼百億 鎖定觀光、餐飲業

這一波疫情再次重擊觀光、餐飲產業，國發會26日將在行政院會報告因應疫情新一波振興作為中，提出百億規模的振興方案，並以受創最嚴重的交通部及經濟部主管的艱困產業，如觀光、餐飲等行業，給予各約60億、33億的經費，且不只補助團體旅遊，連自由行也可望受惠…閱讀全文

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