亂市利空！高殖利率股為王 這2檔逾15％

5月即將步入尾聲，然國際負面利空不斷，持續衝擊台股表現，包括美國聯準會（Fed）利率政策愈喊愈鷹、俄烏戰況未見停歇，以及中國封控政策使消費性電子產品出貨量下修等窘境，值此之際，專家對於高殖利率股的投資價值具共識，成為資金避風港首選。

台股目前殖利率逾15％為申豐及陽明，此外，敦泰14.28％居次，矽創、聯詠、華碩、長榮等殖利率逾12％。

第一金投顧董事長陳奕光指出，國際指數隨盤面訊息劇烈震盪，投資人愈買股價愈低，向下連環套的劇情導致籌碼凌亂。中國的封控政策逐步見到曙光，但解封後的工廠將直接面臨到消費性、NB/PC、手機出貨量下修的窘境。另一方面，在國際間與病毒共存的政策漸成主流風向後，預期航運業將出現運輸緩解，加上半導體業新廠陸續增加，運輸與供給回到疫情前的前題下，廠商布建超額庫存情景將逐步減少。

今年以來國際指數與台股波動加劇，現階段俄烏戰爭持續僵持、通膨居高不下使Fed升息的鷹派言論越發激進、各國央行升息腳步緊盯美國動向，都是投資人應持續留意指數多空氛圍的重要因子。面對美股、台股同步震盪之下，陳奕光認為，選股上挑選產業趨勢向上、高殖利率、低本益比等族群類股逢低布局，資金仍需嚴格控管不可躁進。

統一投顧也將高殖利率概念股列入選股方向，並表示台股近期在5日線、10日線來回震盪，反覆築底，上檔有月線反壓，短線仍是跌深反彈格局。擔憂終端需求降溫，近期市場對企業財報及財測不如預期的反應劇烈，指數波動相當大。