外資買超50億 台股這2類股 價差有戲

外資買超50億 3大法人買超台股81億元

外資等3大法人周三（5/25）合計買超台股81.97億元。包括外資與陸資買超50.78億元；投信法人逢高酌量調節，小幅賣超3.49億元；自營商自行買賣部分係買超37.42億元，避險部分係賣超2.75億元，合計單日買超34.67億元。

（工商時報 數位編輯）

電子航空反攻 台股上漲140點突破16100點關卡

台股今天在電子及航空雙雄凝聚多頭買氣下，指數開高走高，終場上漲140.4點，站上16100點整數關卡。法人表示，在萬六關卡獲得支撐下，若能順利補量將有機會挑戰月線16184點反壓。

美股漲跌互見，科技股再次呈現重挫；不過台股電子族群與美股脫鉤逆勢轉強，加上航運類股再聚人氣助攻，終場上漲140.4點，收在16104.03點，漲幅0.88%，成交值新台幣2130.21億元。

觀察盤面表現，電子權值股台積電尾盤遭逢賣壓，終場上漲4元，收在524元，漲幅0.77%；聯發科上漲13元，以843元作收，漲幅1.57%；鴻海則上漲1.5元，收在109.5元，漲幅1.39%。

航運類股今天漲幅1.11%，貨櫃三雄的長榮、陽明分別上漲1元及2元，收在143元及127元，漲幅0.7%及1.6%；萬海小跌1元，收在160.5元，跌幅0.62%。航空雙雄今天買盤強勁，終場長榮航上漲1.6元，華航上漲0.85元，分別以33.55元及26.4元作收，漲幅達5.01%及3.33%。

另外，電纜股華新昨天宣布出售美國太陽能子公司的案場開發部門給美國能源投資公司ECP，預料將可認列稅前利益約2.88億美元，買盤推升華新攻上漲停板44.2元，並帶動電器電纜類股漲幅達6.42%。

(中央社)

《盤後解析》戰月線or打第2隻腳？看這個關鍵

台股周二重跌近200點後，傳出美聯準會(FED)秋後可能暫停升息，美股電子盤展開反彈之際，周三台股趁勢收復萬六關卡，華新(1605)拉電纜攏大權，航運、半導體、鋼鐵、電子助陣，多頭凝聚下，最高達16169.18、上漲205.55點，雖然台積電(2330)尾盤拉低，終場大盤仍站穩5日線、16100大關，再度蓄勢挑線月線16184.66反壓。

周三終場，加權指數上漲140.40點或0.88%，報16104.03點，成交量略增至2130.21億元；櫃檯指數上漲2.1點或1.09%，報194.68點，成交量513.25億元。

電子權值股台積電尾盤遭逢賣壓，終場上漲4元或0.77%，收在524元；聯電(2303)同樣尾盤收斂，收漲0.71%。鴻海(2317)、聯發科(2454)則雙雙上漲逾1%。電子、半導體漲幅仍勝過大盤，電子、航運成交占比雙揚，分達54.88%、15.71%比重，電子零件占比也略升至一成關卡。

航運類股漲幅1.11%，台灣虎航(6757)開賣冬季機票官網大當機，航空雙雄買盤強勁，長榮航(2618)上漲1.6元或5.01%，華航(2610)上漲0.85元或3.33%；貨櫃三雄的長榮(2603)、陽明(2609)分漲0.7%及1.6%，萬海(2615)則小跌1元或0.62%。

電纜股漲幅6.38%稱霸台股，華新(1605)宣布出售美國太陽能子公司的案場開發部門給美國能源投資公司ECP，預料將可認列稅前利益約2.88億美元，買盤強勢推上漲停板44.2元。百貨漲逾2%居次，金融、造紙則略收跌。

千金股漲跌互見，但高價股由百元俱樂部領頭漲。周二重挫的股后信驊(5274)周三收持平，股王矽力-KY(6415)則拉回跌近1%，大立光(3008)、力旺(3529)、譜瑞-KY(4966)均漲約2%，祥碩(5269)則小漲；旭隼(6409)、AES-KY(6781)則收跌，AES-KY跌幅較劇，面臨千元關卡保衛戰。百元股如奇鋐(3017)、中砂(1560)、同致(3552)、晶宏(3141)、歐買尬(3687)等皆奮力攻漲。

另外，旭源(8421)重新取得信用交易資格利多加持下，股價連拉兩根漲停板，鎖在15.55元。昇陽半導體(8028)也放量直飆漲停價66.2元，創2020年12月中以來近1年半高點，領漲晶圓代工族群。

投資專家表示，值除息旺季將至，建議投資人可留意高殖利率、高成長股；據統計，已發布配息日、尚待除息的106家上市櫃公司中，就有高達56檔現金殖利率超過5%、占比超過一半。隨著全球股市都拉回到相對低檔，陸官股各種刺激經濟景氣的政策陸續出台，而美股也傳企業經理人抄底、美秋後可能暫緩升息，在消息面偏向利好下，外資法人買盤已逢低積極尋找好的標的，有可能成為下一波台股多頭衝鋒指標。

群益投顧則表示，量能低迷，想挑戰月線仍吃力，短線不排除回測前波低或打第二隻腳；反彈量縮且類股表現不整齊，這波空頭反彈比預期還弱，所有均線下彎，延續過去空方慣性見前低機會大增。操作上，近期反彈到月線見到買盤竭盡，需要開始提高緊戒，除非補量上攻月線否則應降低部位。若量能不出就採取觀望，等待拉回震盪出量時再伺機搶反彈，觀察比較整齊的族群，近期如汽車零組件及航運，不過，仍以短線價差操作為宜。

(時報資訊 葉時安)